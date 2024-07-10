Başakşehir’de bir sitede sokak hayvanlarını besleyen anne-kız ile site sakini arasında çıkan kavgada 62 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Anne ile kızı çıkarıldıkları mahkemece ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanırken, avukatları olayın iftira olduğunu öne sürdü.

Olay, 22 Haziran’da Başakşehir’deki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D. site içerisinde sokak hayvanlarını beslerken, site yöneticisi olduğu iddia edilen Elfida Avcı gelen şikayetler üzerine sitede bulunan mama kaplarını ve yuvaları site dışarısına taşıdı. Olayın ardından Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D., yolda karşılaştıkları Elfida Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre çıkan kavga çevredekilerin müdahalesi ile sona ererken, şahıslar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Karakolda şikayetçi olunması esnasında kavga sırasında olay yerinde bulunan Elfida Avcı’nın sevgilisi Selahattin Erol’un (62) fenalaşarak hayatını kaybettiği haberi geldi. Site yöneticisi kadın, karakoldaki ifadesinde kavga ettikleri anne ve kızın sevgilisine sopayla saldırdıklarını beyan etti. Anne ve kız "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otopsi raporunun henüz açıklanmadığı öğrenildi.

“Yaşanan tartışmanın bitmesinden yaklaşık 15 dakika sonra muhtemelen kalp krizinden şahıs ölmüştür”

Dosyada isimleri geçen Gülay Ö. ile kızı Kader Zerda D.‘nin avukatı Özlem Altun Alp, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Müvekkillerim kendi halinde yaşayan hayvansever insanlardır. Söz konusu dosyada hala tutuklanmaları hukuka aykırıdır. Ölen kişiyle aralarında yaşanan tartışma sebebi de sokak hayvanlarıyla alakalıdır. Yaşanan tartışmanın bitmesinden yaklaşık 15 dakika sonra muhtemelen kalp krizinden şahıs ölmüştür. Bu hususa ilişkin net adli tıp raporları dosyaya hala eklenmediği için bu karışıklıkta müvekkiller tutuklanmıştır. Belirttiğimiz üzere hiç konuyla alakası olmayan suçsuz kişilerin tutuklanması kabul edilebilir değildir. Ölüme ilişkin nedeni belirten adli tıp raporunun gelmemesinden dolayı tutukluluğun devam ettiğini düşünüyoruz ancak tutukluluk telafisi olmayan bir durum olmasından dolayı müvekkiller açısından hukuka aykırı bir tutum sergilenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.