Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı ve her iki takım da maçta galip gelmek için büyük bir çaba sarf etti. Rapid Wien, maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyerek, ilk yarıda iki gol bulmayı başardı. Başakşehir, ikinci yarıda bir golle farkı azaltmayı başarsa da, oyunda kontrolü ele alamadı.

Bu sonuç, Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’ndeki hedeflerini zorlaştırırken, Rapid Wien ise grup aşamasına güçlü bir başlangıç yaptı. Başakşehir, gelecek maçlarda toparlanarak Avrupa arenasındaki şansını artırmak için çalışmalarına hız vermek zorunda kalacak.