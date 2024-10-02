Gaziosmanpaşa’da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin içerisinde bulunduğu konteynerlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında konteynerlerin içinde uyuyan bazı işçiler, arkadaşlarının bağırmasıyla son anda dışarı çıkmayı başardı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar ise birçok noktadan görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İşçilerin kaldığı konteynerler kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Konteynırların alevlerin içinde kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.