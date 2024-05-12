Başakşehirli çocuklar, Anneler Günü’nde farklı bir etkinliğe imza attı. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde eğitim alan çocuklar, 3 boyutlu tasarımlarını ürünlere dönüştürerek annelerine hediye etti.

Başakşehir Belediyesi, Anneler Günü’ne özel farklı bir etkinliğe imza attı. 10-14 yaş arası çocuklar, annelerine özel hediyeler vermek için Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde önce 3 boyutlu tasarım hazırladı. Ardından hazırladıkları tasarımları Living Lab’de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile basarak ürüne dönüştürdü. Çocuklar, etkinlikle beraber hem 3 boyutlu tasarım eğitimi aldı hem de anneleriyle unutamayacakları bir gün geçirdi. Annelerde çocuklarının kendilerine verdikleri hediyeden dolayı mutluluklarını dile getirdi ve Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Anne sevgisi bambaşka bir şey”

Aldığı hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Aslı Sezgin, “Bu yaşta çocuğumun böyle düşünceli ve istekli bir hediye hazırlaması çok memnun edici, mutluluk verici bir şey. Oğlum da ablasından görüp böyle güzel etkinlikler yapmaya çalışıyor. Anne sevgisi bambaşka bir şey. Anlatılmaz bir duygu. Belediyemizin de güzel etkinlikleri oluyor. Bu da onlardan biri. Hediyemi çok beğendim.” diye konuştu.

“Benim için çok güzel bir sürpriz oldu”

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Hatice Köklü, “Benim için çok özel oldu. Eşimle beraber daha önceden bu yıl güzel bir Anneler Günü kutlayalım diye konuşmuştuk. Living Lab’in bu programı benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Gece yarısı uygulamadan gördüm ve hemen kayıt yaptırdık. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.