Başakşehir Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercih heyecanına ortak olacak. Sınava giren gençler puanları, istekleri ve hedefleri doğrultusunda en iyi üniversiteye yerleştirilmesi için tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerinden üniversite tercih dönemine kadar yanlarında oluyor. Gençlerin üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için kültür yaşam merkezlerinde açılan Üniversite Hazırlık Kursları’nda uzman eğitmenler eşliğindeki eğitimlerle gençler üniversite sınavına hazırlandı.

Gençler, 2 Ağustos’a kadar faydalanabilecek

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nde tercih dönemi heyecanı başlıyor. Gençler, 22 Temmuz’dan 2 Ağustos’a kadar rehber öğretmenler eşliğinde tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek. Aldıkları puan ve sıralama üzerinden en doğru tercihin nasıl yapılacağı, hedefleri, fikirleri ve kafasındaki soru işaretlerine kolayca cevap bulabilecek. Tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen gençler, Başakşehir Mobil Uygulama üzerinden kolayca randevu alabilecek.