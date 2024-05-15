“Başarılı Öğrencilerimize Tatil Bizden” sloganıyla seslenen Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçede eğitim veren liselerin 2023-2024 yılı eğitim döneminde başarılı olmuş öğrencilerini 6 gün sürecek rüya gibi bir tatille Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlıyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki liselerde 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılında başarılı olan öğrencilerini Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’nda ağırlıyor. Geziye 1 Temmuz ve 7 Eylül 2024 tarihleri arasında kafileler halinde gidecek öğrencileri, 5 gece 6 günlük bir yaz tatili bekliyor. Kampa katılım için başvuruların zeygem.org.tr adresinden kabul edildiği tatil etkinliğine; Zeytinburnu sınırları içerisindeki okullarda eğitim alan ve Zeytinburnu’nda ikamet eden lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri kabul ediliyor. 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı boyunca tüm derslerden başarılı olan ve yılsonu not ortalaması 60 puanın üzerindeki tüm öğrenciler tatil için başvuru yapabiliyor.