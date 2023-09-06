Başarısız tüp bebek tedavisi olduğu zaman, öncelikle hastalarımla görüşme yapıyorum ve olası nedenleri açıklamaya çalışıyorum. Alacağımız tedbirleri anlatıyorum. 2 ay bekliyoruz ve alacağımız tedbirler, düzeltebileceğimiz şeyler varsa düzelterek tekrar yola büyük bir azimle çıkılmasını istiyoruz. Bu konuda da psikolojik olarak hastalarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü negatif bir sonuç çok yıpratıcı oluyor. Tedavi süreci var bekliyorsunuz, tek bir sonuç var ve olmazsa en azından o an için bir üzüntü kaynağı oluyor. Tabi bunları hastalarımızla paylaşmak lazım. Olası sebepleri bilebildiğimiz kadarıyla anlatmak gerekir. Herşeyi bilmiyoruz. Neden olmadı? sorusuna cevap vermek aslında çok zor. Zaten bilsek bunu tedavi ederiz ve daha iyi sonuçlar alabiliriz ama tıbbın tıkandığı noktalar vardır. Elimizden geldiğince düzeltebileceğimiz birşey varsa da tekrar bunu düzelterek ve toparlanarak yola çıkmak gerekir. Çünkü beklemenin faydası her zaman olmuyor.