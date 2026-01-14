Şahinkaya Eğitim Kurumları tarafından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için düzenlenen Geleneksel Bursluluk Sınavı, Merkez ve Academy Kampüs'te iki oturum halinde, yoğun katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Öğrenciler, akademik yeterliliklerini ortaya koydukları bu önemli günde, hayallerine bir adım daha yaklaşmanın gururunu yaşadı.

Şahinkaya'nın eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen yaklaşımı, sınav sürecinin her aşamasında güçlü biçimde hissedilirken; bursluluk sınavı öğrenciler için yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda gelecek hedeflerini şekillendiren anlamlı bir deneyim oldu. Şahinkaya Bursluluk sınavı; yalnızca bir ölçme-değerlendirme süreci olmanın ötesinde, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve gelecek hedeflerini şekillendirmelerine imkan tanıyan anlamlı bir buluşma niteliği taşıdı. Sınav salonlarında yoğun bir odak ve kararlılık hâkimken, kampüslerdeki velilerin heyecanlı bekleyişi günün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Şahinkaya, senede bir gün herkese açık!' diyerek; LGS ve YKS'de üstün başarılar yetiştiren Şahinkaya'nın kapılarını bu sınavla tüm Bursalı öğrencilere açmaktan gurur duyuyoruz.'

Ailenin Tüm Üyeleri Şahinkaya'da

Bursluluk Sınavı süresince, okul öncesi çocuklar için veli katılımlı Oyun Kulübü etkinliği düzenlendi. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikte çocuklar; oyun, paylaşım ve geliştirici çalışmalarla keyifli vakit geçirirken, sosyal becerilerini geliştirme fırsatı da buldu. Şahinkaya Eğitim Kurumları, bursluluk sınavına katılan tüm öğrencileri gösterdikleri emek ve cesaret için tebrik ederken; onların akademik, sosyal ve bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitim yolculuklarında yanlarında olmayı sürdürmeye hazırlanıyor. Sınav sonuçları kısa süre içerisinde açıklanacak olup, gelişmeler Şahinkaya Eğitim Kurumları'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.