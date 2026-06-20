Başiskele Sahili'nde yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarıyla kıyı şeridi daha temiz, düzenli ve güvenli hale getiriliyor. Ekipler tarafından sahil boyunca çöp ve yabani otlar temizlenerek çevre düzeni sağlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin sahil boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında çöp ve çeşitli atıklar düzenli olarak toplanırken, çevre temizliğini olumsuz etkileyen unsurlar da titizlikle ortadan kaldırılıyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda hijyen ve düzen ön planda tutuluyor. Sahil şeridinde yerlere düşen yaprakların temizlenmesinin yanı sıra sigara izmaritleri de tek tek toplanıyor. Görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar ve çeşitli bitkiler temizlenerek alanın daha düzenli görünüm kazanması sağlanıyor.

Kaldırım ve yollar pırıl pırıl

Çalışmalar kapsamında kaldırım ve yürüyüş yolları süpürülüyor, toz ve kirlerden arındırılıyor. Böylece vatandaşların sahilde daha konforlu ve temiz ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor. Ekipler, çevrede bulunan çeşitli eşyaların düzenlenmesinin yanı sıra bank, masa ve ortak kullanım alanlarında da hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik faaliyetleriyle sahilin her noktasında temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturuluyor.