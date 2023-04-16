CHP Başiskele İlçe Örgütü, parti binası önünde gerçekleştirdiği sokak iftarında Millet İttifakı temsilcileri ve çevre halkını buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve yönetimi, Gelecek Partisi Başiskele İlçe Başkanı Nuri Yalçın ve yönetimi, Başiskele Belediye Meclisi üyesi Emine Özkar Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. Yılı dolayısı ile Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen’i ziyaret etti.

CHP Başiskele İlçe Başkanı Acurman ve Gelecek Partisi İlçe Başkanı Yalçın çalışmalarından ötürü Emniyet müdürü Faruk Bilen nezdinde tüm kahraman polis memurlarına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonrasında CHP Başiskele İlçe Örgütü, parti binası önünde düzenlediği sokak iftarı ile çevre halkı ve partilileri buluşturdu. CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen iftara CHP Kocaeli Milletvekili adayı Harun Özgür Yıldızlı, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Nuri Yalçın ve ilçe yönetimi, Millet İttifakı partilerinin temsilcileri ve bölge halkı katıldı.