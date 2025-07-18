Başiskele Belediyesi, "Yaz Çocuklarımızla Güzel" projesi kapsamında çocuklar için etkinlik düzenledi.

Barbaros Semt Meydanı’nda gerçekleştirilen programda, çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlik alanına kurulan şişme oyun gruplarında vakit geçiren çocuklar, sahnelenen tiyatro oyunu ve illüzyon gösterilerini izledi. Çeşitli yarışmalar ve maskot gösterileriyle devam eden etkinlik, akşam saatlerine kadar sürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz tatili boyunca çocuklara yönelik bilgilendirici ve eğlendirici programların kentin farklı noktalarında devam edeceği bildirildi.