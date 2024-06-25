Başsikele’de yollar, kaldırımlar, meydanlar ve vatandaşların tüm ortak kullanım alanları temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince her gün mıntıka temizliği yapılırken, işlek cadde ile bulvarlar ise su tankerleriyle yıkanıyor.

Yemyeşil doğası ve temiz havasıyla Kocaeli’nin cazibe merkezi olan Başiskele’de yaz temizliği devam ediyor. Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde ilçenin dört bir tarafı temizleniyor. Kent genelinde yollar, kaldırımlar, orta refüjler, meydanlar ve vatandaşların tüm ortak kullanım alanlarında temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince her gün mıntıka temizliği yapılırken, işlek caddeler ve bulvarlar su tankerleriyle yıkanıyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren iki çöp taksi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda hayatlarını sürdürebilmeleri için gece gündüz demeden çalışarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan moloz, bahçe ve mobilya atıklarını anında topluyor. Başiskeleli vatandaşlardan gelen talepleri daha hızlı şekilde yerine getiren çöp taksi ekipleri, ilçenin dört bir yanında kesintisiz görev yapıyor. Çöp taksi hizmeti ile Başiskele Belediyesi, daha hızlı ve pratik olarak daha tasarruflu şekilde temizlik işlerini yerine getiriyor.