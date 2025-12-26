Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelindeki uyarılarının ardından Başiskele Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ulaşımın aksamaması için çalışma yürüten ekipler, kar küreme, tuzlama ve solüsyon araçlarının bakım ve kontrollerini gerçekleştirdi.

Kar bıçakları ve tuz serpme sistemleri takılan araçların, yağışın başlamasıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceği belirtildi.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin ana arterler, bağlantı yolları, hastane ve okul çevrelerinde öncelikli olarak çalışma yürüteceği kaydedildi.