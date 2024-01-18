Başiskele’de engelli bireylere yönelik düzenlenen yaşam beceri etkinlikleri eğlence dolu anlara sahne oldu.

Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerin ikincisi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte katılım gösterdiği organizasyonda engelli bireylerin yaşamsal becerilerinin desteklenmesi, moral ve motivasyonlarının artırılması sağlandı. Canlı müzik eşliğinde hep birlikte gönüllerince eğlenen katılımcılar sosyalleşme imkanı da buldu.