Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları ve Eskişehir-Bursa istikametindeki yol çalışmaları sebebiyle, İstanbul istikametindeki sağ şerit 0-2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Avrupa Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında, gece saatlerinde 22.00-06.00 arasında yaya üstgeçidi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle, şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi Lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybeden genç kadın toprağa verildi

Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları sebebiyle, belirli aralıklarla yol trafiğe kapatılmaktadır.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Altgeçidi'nde bakım-onarım çalışmaları sürdüğü için Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam etmektedir.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları sebebiyle, Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: BÜLTEN