Bursa'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları ve Eskişehir-Bursa istikametindeki yol çalışmaları sebebiyle, İstanbul istikametindeki sağ şerit 0-2. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Avrupa Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında, gece saatlerinde 22.00-06.00 arasında yaya üstgeçidi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları sebebiyle, şerit aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları sebebiyle, belirli aralıklarla yol trafiğe kapatılmaktadır.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Altgeçidi'nde bakım-onarım çalışmaları sürdüğü için Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam etmektedir.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle, ulaşım kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam etmektedir.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresindeki heyelan çalışmaları sebebiyle, Ordu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.