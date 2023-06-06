Başiskele’nin çehresini güzelleştirecek alt ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşların ortak kullanım alanları tertemiz hale getiriliyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde, yollar, kaldırımlar, meydanlar, vatandaşların ortak kullanım alanları temizleniyor. Başiskele halkına yaz aylarında daha temiz, bakımlı ve güzel bir çevre için kolları sıvayan belediye ekipleri, yolları ve kaldırımları özel solüsyonlu tazyikli suyla yıkadı. Yol süpürge araçları ile yolları kir, toz ve çamurdan arındıran ekipler, meydanları, parkları, yeşil alanlar ile ortak kullanım alanlarını büyük bir titizlikle temizledi. Ayrıca Mehmetağa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nin ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla kaldırımlar baştan sona yenilendi. Caddenin her iki tarafında da baskı beton kaldırım imalatları yapılarak dekoratif aydınlatma direk montajları yapıldı. Caddede kaldırım çalışmalarının tamamlanması sonrası yolun sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Kaldırımları boydan boya yenilenen, dekoratif aydınlatma direkleriyle donatılan Karamürsel Caddesi’nin çehresi yapılacak asfaltlama çalışmasıyla güzelleşecek.