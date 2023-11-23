Yoğun ilgi ile karşılaşan başkan adayı gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirterek Dernek Başkanı Nedim Fidanözü ve yönetime ayrı ayrı teşekkür etti. Arat, başkan olarak seçilmesi halinde yapacaklarını anlatarak kongre üyelerinden destek istedi. Bir çok ilden daha fazla kongre üyesi olan İnegöl Beşiktaşlılar Derneği üyelerine seçim günü katılım çağrısında bulundu.

Çocuklarla yakından ilgilenip forma dağıtan Arat, İnegöl’ün çok futbolcu yetiştirdiğin bunu değerlendirilmesi gerektiğini, futbol okulu projesini biran önce faaliyete geçirmek istediği söyledi. İnegöl Beşiktaşlılar Derneğinin diğer dernekler içerisinde çok güçlü bir yeri olduğunu, derneğin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve yaptıkları organizasyonlarla takdir topladığını söyleyen Arat, yönetime büyük Beşiktaş camiası adına teşekkürlerini iletti.

İnegöl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nedim Fidanözü ise, başkan adayı Hasan Arat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak çiçek taktim etti. Seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Seçim heyecanı yaşayan Beşiktaş Jimnastik kulübünde ilerleyen günlerde diğer başkan adayı Serdar Adalı’nın da dernek ziyaretleri kapsamında İnegöl’e gelmesi bekleniyor.

Fahrettin Eniş