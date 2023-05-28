Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde kullandı. Başkan Aktaş, “Demokrasinin gereği olarak milletin kararı her kararın üstündedir. Bu kararı görüp, inşallah 29 Mayıs sabahından itibaren durmak yok yola devam” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 13. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, oyunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ndeki 1056 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Sevinç, oğlu Safa Hilmi ve kızı Sıla Aktaş ile birlikte gelen Başkan Aktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Seçimlerin öncelikle hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, “Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bildiğiniz gibi iki hafta önce yapılan seçimlerde bir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçimler bugün iki aday arasında yapılıyor. Bir önceki seçimde birden fazla oy pusulası vardı. Milletvekilliği için büyük bir liste vardı. Bu sefer biraz daha rahat. Nihayetinde milletimiz kararını verecek ve 13. Cumhurbaşkanımızın kim olduğu belli olacak. Ben hür iradesiyle sandığa koşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. An itibariyle sandık görevlileri, okul sorumluları ve emniyet birimlerinden edindiğimiz bilgiye göre herhangi bir anormal durum söz konusu değil. En büyük temennimiz sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması. Demokrasinin gereği olarak milletin kararı her kararın üzerindedir. Bu kararı görüp, 29 Mayıs sabahından itibaren durmak yok yola devam” diye konuştu.