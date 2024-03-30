Bursa’da bu dönem altyapıdan ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Küçükbalıklı Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Güne çeşitli mahallelerde esnaf ziyaretleri ile başlayan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirtaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar buluşmasında Demirtaş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Aktaş, otobüs terminalinde gerçekleşen esnaf iftarı ve ardından Yoncadır Kadın Derneği iftar programına da katıldıktan sonra Küçükbalıklı Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından meşale ve havai fişeklerle karşılandı. Küçükbalıklı Mahallesi ve Başaran Mahallesi halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkan Vekili Kadir Bayramiç, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



‘’Vatandaşımıza hizmet etmekten hep onur duydum’’

Düzenlenen Küçükbalıklı ve Başaran buluşmasında meydan coşkuyla dolarken, Küçükbalıklılı ve Başaranlı vatandaşlar ise Başkan Aktaş’a sloganlarla ve alkışlarla destek oldu. Başkan Aktaş necip millete hizmet etmekten, Osmanlı şehrine hizmet etmekten onur duyduğunu ifade etti. Ayrıca Aktaş, attığınız her adımda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti vardır diye belirtti. Aktaş, ‘’Zor zamanlar geçirdik. Depremler oldu, pandemi süreci yaşadık, yangınlar yaşadık. Bu zor geçen 5 seneye rağmen mazeret üretmedik, birbirinden güzel hizmetler yaptık ve daha da güzel hizmetler yapacağız. Karşımda mahallemizin Merkez Camii’sini görüyorum. Merkez Camii etrafının genişlemesi konusuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız, orayı rahatlatacağız hiç şüpheniz olmasın. Küçükbalıklı mahallesi ve civar mahallelerde imkânsızlıklardan kaynaklı plansız büyümeler konusunda da bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımız var. Buraya 5 yıl önce geldiğimizde doğalgazdan bahsediliyordu. Bununla ilgili kalan son 2 sokağımızda ki problemleri de hallettik. Sokaklarda ve caddelerde yenilenmesi gereken kanalizasyonlar, elektrik işleri ve asfaltlama işleri ile ilgili yapılması gerekenlerin hepsini halledeceğiz.’’ şeklinde konuştu.



Küçükbalıklı’ya ana kucağı ve gençlik merkezi

Yeni dönemde kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Aktaş, ‘’Kentsel dönüşümlerde ciddi mesafe aldık artık hızla yayılıyoruz. 14 noktada kentsel dönüşümümüz var. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümünü yapıyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı bu bölgelere de geleceğiz. 33 tane ana kucağı yaptık, 16 tane gençlik merkezi yaptık. En kısa zamanda ana kucağı ve gençlik merkezini bu bölgeye de kazandıracağız. 5 bin tane meslek lisesi, 5 bin tane üniversite öğrencisine burs veriyoruz, 2024 yılının Eylül ayında bu sayıyı 16 bine çıkaracağız.’’ dedi.



‘’Osmangazi bir başka güzel’’

Milletvekili Mustafa Varank’ta Küçükbalıklı Meydanı’nı coşkuyla doldurup yalnız bırakmayan Küçükbalıklı ve Başaran Mahallesi vatandaşlarına teşekkür etti. Ayrıca Varank, ‘’Osmangazi bir başka güzel bu gece. 31 Mart bayramını sadece Bursa’ya değil Türkiye’ye müjdeliyor. Biz sizlerin huzuruna geldiğimizde, heybemiz boş gelmiyoruz. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı başkanlarımız anlattılar. Sizlerin yaşadığınız mahalleleri güzelleştirmek, standartlarınızı yükseltmek, yaşadığınız şehrin konforunu arttırmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz. Bizim derdimiz vatandaşımız, devletimiz, bayrağımız ve inançlarımızdır.’’ diye konuştu.

İftar ve vatandaş buluşmaları programlarının ardından Başkan Aktaş, Bursaspor Taraftar Derneği ziyaretinde bulundu. Başkan Aktaş, gecenin son durağı olarak ise beraberindeki isimler ile birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği sahur programına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaklaşık 350 kişinin katıldığı sahur programında vizyon projelerini de anlattı.