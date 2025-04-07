Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1 yılda şehri hizmetlerle buluşturmak için attıkları adımları tek tek anlattı. Şehre Yeni Bilim Merkezi’nin açılacağı haberini veren Alemdar, raylı sistemde ikinci etap projesi, Sokak Hayvanları Yaşam Merkezi ile her ilçeye millet bahçesi hedefini anlatarak 8 milyarlık yatırım ile şehri güçlü yarınlara hazırladıklarını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve gelişinden itibaren 1 yıllık sürede yürütülen hizmetleri, ilk adımları atılan tarihi projeleri ve devam eden tüm çalışmaları paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Serdivan-Kampüs Raylı Sistem Hattı’nda son durumu anlatırken raylı sistem için 2’nci hedeften bahsetti. 12 kilometrelik Şehir Hastanesi Metrobüs Hattı’nın güzergahını Aziz Duran Parkı’ndan alıp Gar Meydanı’na kadar uzattıklarını belirten Alemdar, metrobüs hattı hazırlığıyla alt yapısı oluşacak olan yeni raylı sistemi de 2’nci etap olarak Şehir Hastanesi ile şehir merkezi arasında devreye almayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca 770 milyon TL’lik Şehir Kütüphanesi’nin yanında 5 bin metrekarelik alana gençlere hitap edecek bir Bilim Merkezi inşa edileceği paylaşan Alemdar, Aziz Duran Parkı, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi’nin sosyal yaşam alanı olarak bütünleşeceğini ifade etti.

"Sapanca kişilere ait değil hepimize ait"

Sapanca Gölü kıyısına yapılacak olan proje hakkında konuşan Alemdar, "Şehrimizin en önemli değeri sapanca gölü. Sapanca kişilere ait değil hepimize ait. Özelde Sakarya’nın genelde ise tüm insanlığın mirasıdır. Sapanca’ya bakarken içme suyuna, yeşiline, turizme ve kattığı katma değerine bakacağız. Bizim tek içme suyu kaynağımız. Biz de Sapanca’ya kullan ve koru dengesiyle yaklaşacağız. Bu cennetin etrafında insanımız bir uçtan bir uca gidebilecek. Sapanca’nın güzelliklerinden faydalanabilecekleri şekilde kullanıma açacağız. Bakanlığımızla görüşmelerden olumlu sonuç aldık" dedi.

"Mama üretim tesisini yaptık"

Sokak hayvanları için mama üretim tesisi yaptıklarını ve botanik vadisinde revizyona gidildiğini aktaran Alemdar, "Sokak hayvanları için kendi mamamızı kendimiz üretelim istedik. Mama üretim tesisini yaptık. Yaklaşık bir aydır kendi mamamızı üretiyoruz. Botanik Vadisi’nde ise revizyona gittik. Orayı gençlerimizin kamp yapabileceği bir alan haline getireceğiz. Maden Deresi projesinde o doğasını bozmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. En önemli sıkıntılarımızdan biri hafriyattı. Bir otomasyon sistemi geliştirdik. Biz şehrimizde hafriyat yıkıntısı, atığı görmek istemiyoruz. Bu konuda firmalara da hafriyat sahalarına döküm yapmaları konusunda uyarılarımızı yaptık. Bu sistem şu anda işliyor" diye konuştu.

"Hayvanların sahiplenilmesi için Pati İzi adlı bir proje başlattık"

Sokak hayvanları hakkında konuşan Alemdar, "Hayvanların sahiplenilmesi için Pati İzi adlı bir proje başlattık. Türkiye’de örnek bir çalışma oldu. Sokak hayvanları konusunda sabah okula giden çocuklarımıza, akşam evine giden gençlerimize zararlar geldiğini biliyoruz. Hem dünyada hem Türkiye’de örnek olacak bir çalışma geliştirdik. 84 bin metrekarelik alanda yapılacak olan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü projemizle sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Hedefimiz 6’ncı aydan itibaren şehirde sahipsiz hayvan görmek istemiyoruz. Beslenmesinden oyun alanlarına kadar her şeyi içinde bulunduran bir yaşam merkezi oluşturuyoruz. Çalışmamız bitmek üzere" şeklinde konuştu.

"Devlet tiyatrolarını burada ağırlayacağız"

AKM’de ve Uzunçarşı’da yapıalcak olan yeniliklerden söz eden Alemdar, "Uzunçarşı’mızı bu şehrin insanlarına yakışır bir şekilde restore edeceğiz. Uzunçarşı’nın kimliğini, geçmişini günümüze taşıyacağız. 3. etap çalışmalarımızı başlatıyoruz. Önümüzdeki hafta ihalesini yapacağız. Bu şehrin en eski yapılarından biri olan AKM’nin içerisi atıl bir durumdaydı; tekrar aktif ediyoruz. Mayıs’ın 15’ine kadar aktif olarak kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başlayacak ve devlet tiyatrolarını burada ağırlayacağız. En üst katını ise gençlerimize ayırdık. Biz mirasçı değil emanetçiyiz. Gençlerimizin istediği şekilde emanete sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin bakış açılarına göre bir şehir oluşturuyoruz. Gençlerimiz için AKM’nin en üst katına bedava çay, kahve ve kitap okuma alanları oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Alemdar, 16 ilçede yapılacakları anlattı

16 ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında konuşan Alemdar, "İlçelerimizde çalışmalarımızı yapıyoruz. Pamukova’da meydan ve Mekece’de bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Karapürçek ziyaretimizde daha önceden belirlenen bir yer vardı ve değerlendirilmesi talebi geldi. Burada bir Sosyal Gelişim Merkezi yapacağız. Akyazı’da ise Karacasu Deresi karşılıklı olarak 3 bin metrelik alanda yeni bir bulvarı kazandırmış olacağız. Sapanca’da meydan projemiz şu anda yüzde 65 seviyelerinde. Yıl sonuna kadar yer altı otoparkını bitirerek üst yapısını kullanıma sunmuş olacağız. Geyve’de küçük sanayi sitesindeki eskimiş menfezi yeniliyoruz. Karapürçek Mesudiye Köprüsü ihalesini yaptık. Akyazı Yeniorman köprüsü aynı şekilde. Mevcut parklarımızda da düzenlemelere gidiyoruz. Kaynarca, Hendek ve Kocaali’de çalışmalar yapacağız. Hedefimiz her ilçemize bir Millet Bahçesi kazandırmak. Söğütlü’ye bir ritim park kazandıracağız. Ferizli’ye Coğrafi Park kazandıracağız. Taraklı’da ise eski pazarı kaldırıp oraya güzel bir yenileme çalışması yapacağız. Kaynarca’da Aziz Duran Park’ını yenileyeceğiz" dedi.

"Bizim büyük hesabımız insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır"

Alemdar, pilot bölge olan Tığcılar projesiyle ilgili bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde takvimin belirlendiğini ve nisan ayı sonuna kadar hak sahipleriyle birebir görüşmelerin başlayacağını açıkladı. Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili konutların 3D modellerini, dönüşüm bölgesinin görüntüsünü ve Tığcılar üzerinde proje için hazırlanan 3 ayrı bölümün haritasını paylaşan Alemdar, "Biz bu konuda her şeyi göze aldık. En riskli bölge olan Adapazarı Tığcılar’da çalışmaları başlattık. Allah nasip ederse bu ayın sonuna doğru çalışmalarımızda önemli bir adım atmış olacağız. Bakanlığımızın takvimine göre bu ay sonuna kadar Tığcılar’da hak sahipleriyle bire bir görüşmelere başlıyoruz. Bizim gayemiz, kar değil. Küçük hesaplarla işimiz yok. Bizim büyük hesabımız insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıdır. 3 etaptan oluşacak olan bu projenin ilk etabını Yenicamii tarafından başlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda etaplar birbirini takip edecek. Sadece Tığcılar’da değil etrafındaki mahalleleri de dönüşüme sokmak istiyoruz. Sadece konutların dönüşümünü değil şehrin giriş çıkışını, sanayi bölgelerini de dönüştürmek istiyoruz. Bu şehir hepimizin. Birlikteliğin doğurduğu mutlak doğruyu bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Bu yıl içerisinde yaklaşık 700 milyon liralık bir spor yatırımını şehir genelinde hayata geçirmiş olacağız"

Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar birçok yatırım ve hizmetten bahseden Alemdar, Sakarya genelinde kapalı spor salonları, gençlik merkezi ve yüzme havuzu, halı sahalar ile basketbol ve voleybol sahaları olmak üzere yaklaşık 700 milyon liralık yatırımın kazandırılacağını ifade etti. Alemdar, "Gençlerimiz için sosyal ve kültürel projeleri düşünürken aynı zamanda onları sporla buluşturacak yatırımlarında hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ve Büyükşehir olarak bu yıl içerisinde yaklaşık 700 milyon liralık bir spor yatırımını şehir genelinde hayata geçirmiş olacağız. Sapanca’ya, Erenler’e, Kaynarca’ya ve Adapazarı’na ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapalı spor salonları inşa edeceğiz. Her ilçemize adil ve eşit davranıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına göre yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kazımpaşa’da 22 milyon liralık bir yatırımla sentetik futbol stadını hayata geçireceğiz. Bin seyircili tribünü, aydınlatmaları ve soyunma odaları ile şehrimiz gençlerine hediye edeceğimiz tesisin yapım ihalesini nisan ayında yapacağız. Arifiye’ye ise bir yüzme havuzu inşa edeceğiz. Gençlerimizi spor yapacak imkanlardan mahrum etmek istemiyoruz. 10 mahallemize halı saha, 10 mahallemize de basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Yakında ihaleye çıkıyoruz. Tüm bu spor yatırımlarımızın ihalelerini mayıs ayı itibariyle tamamlayıp inşallah en yakın zamanda hepsini hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.