Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir trafiğine nefes olacak Yazlık Katlı Kavşağı Projesi'nde önemli gelişmeler yaşandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, uygulama projesinde verilerini kullanmak üzere kavşak içinde sondaja başladı. Ayrıca araç geçiş süresinin daha da kısaltılması için çevrede bulunan 11 farklı kavşak projeye dahil edilerek izlemeye alındı. Başkan Yusuf Alemdar, “En kısa süre içinde uygulama projesi de kamuoyuyla paylaşılacak, hızla uygulama aşamasına geçeceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır üzerinde çalışılan ve seçim vaatleri arasında yer alan Yazlık Katlı Kavşağı Projesi'nin şehre kazandırılması adım adım ilerliyor.

SONDAJA BAŞLANDI

Başkan Yusuf Alemdar, bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yatırım için onay alındığını ve süratle uygulama safhasına geçileceğini açıklamıştı.

Alemdar, projeyle ilgili son gelişmeleri de paylaşarak Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın Yazlık Kavşağı üzerinde projenin hazırlanması sürecinde gerekli verilere ulaşmak için sondaj çalışmalarına başladıklarını paylaştı.

ÇEVRESİNDEKİ 11 KAVŞAK DAHİL EDİLDİ

Ayrıca Başkan Alemdar, katlı kavşak projesine araç geçiş sürecini daha da hızlandırmak ve civardaki trafik yoğunluğunun azaltılması için proje alanı çevresindeki 11 farklı kavşağı da dahil ettiklerini ifade etti.

Buna göre Çevre Yolu Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aralık Caddesi, Fuzili Caddesi, Farabi Caddesi, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı ve Adnan Menderes Caddesi'ndeki toplamda 11 kavşak proje planı hazırlanması için izlemeye alındı.

“DOĞRU VERİLERLE EN DOĞRU PROJEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

Başkan Alemdar, katlı kavşak uygulama projesini en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek şöyle dedi: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmek için gayretle çalışıyoruz. Yazlık Katlı Kavşağı için bakanlığımızın gerekli desteği ve onayı almıştık. Ekiplerimiz uygulama projesi üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Kavşak için ilk sondaj işlemimize başladık. Çevre kavşakları da izlemeye aldık, arkadaşlarımız sayım ve analiz yapıyorlar. Civar 11 kavşakta da trafik yoğunluğunu azaltmak ve Yazlık Katlı Kavşağı'ndan geçiş süresini kısaltmak için çalışma yapacağız. En kısa süre içinde uygulama projemizi tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Doğru verilerle, en doğru projeyi ortaya koymak istiyoruz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Yazlık Katlı Kavşağı tamamlandığında Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında transit geçiş sağlanacak.

Yeni Yazlık Kavşağı vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydaların yanında kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak, ulaşım çok daha konforlu olacak.