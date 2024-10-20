Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor-İstanbulspor maçını minik tatangalarla izledi.

Ziyaretleri sırasında öğrencilere maç sözü veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sözünü tuttu. Sakaryaspor ile İstanbulspor arasında oynan müsabakayı yaklaşık 250 öğrenciyle birlikte tribünden izledi. Alemdar, o anları sosyal medyadan, “Geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiğimiz Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine kendi sahamızdaki ilk maça beraber gitme sözü vermiştik. Bugün maç öncesinde ekiple buluştuk. Yaklaşık 250 öğrencimizi Sakaryasporumuzun İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada misafir ediyoruz. Bu heyecana ortak olmaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Hoş geldiniz gençler” ifadeleriyle paylaştı.