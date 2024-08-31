İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İnegöl'de yeni yaşam alanı projelerinin genişlediğini duyurdu. Başkan Taban, Heykel bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına dikkat çekerek, "Yeni yaşam alanı projemiz genişliyor. Heykel bölgesini yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taban, bu projeyle şehrin daha modern ve yaşanabilir bir hale geleceğini belirtti. Belediye, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.