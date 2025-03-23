Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı’nda esnaf ziyaretlerinde bulunarak Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı’nda şoför esnafıyla iftar yaparak Ilgın’da teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Mübarek Ramazan ayının 22. gününde Başkan Altay, iftar öncesinde Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ve AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı Faruk Çifci ile birlikte ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

ŞOFÖR ESNAFIYLA İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Daha sonra Kadınhanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle iftar sofrasında bir araya gelen Başkan Altay, her ilçede farklı meslek gruplarıyla iftar yapmaya gayret ederek hem sorunları dinlediklerini hem de problem varsa çözme gayretinde bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.

“İNŞALLAH KADINHANI’NIN GELECEĞİ BUGÜNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Kadınhanı’nın diğer ilçeler gibi Yeni Büyükşehir Yasası’yla birlikte çok önemli hizmetler aldığına değinen Başkan Altay, “Burada en önemli hizmetlerimizden birisi merkezde yaptığımız kentsel dönüşüm. Birinci etabını tamamlamak üzereyiz. İnşallah devamıyla ilgili de çalışıyoruz. İşleri halletmek için her zaman yanınızdayız. Çünkü siz hep bizi desteklediniz, Allah sizlerden razı olsun. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize hizmet ediyoruz. Kadınhanı’nın bu dönem bir avantajı da değerli bakanımız Ali Yerlikaya. Konya’nın tüm meselelerini takip ediyor. Ama en önemlisi yapmış olduğu ulvi görevle göğsümüzü kabartıyor. Bir hemşehrisi olarak onunla gurur duyuyoruz. İnşallah Kadınhanı’nın geleceği bugünden çok daha güzel olacak. Birlikte yol yürürsek ülkemiz ve şehrimiz çok daha iyi günler görecek inşallah” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY TERAVİH NAMAZI SONRASI ILGINLILARLA KUCAKLAŞTI

Daha sonra Ilgın’a geçen Başkan Altay, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil ve AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre ile birlikte Yavuz Selim Camii’nde teravih namazı sonrası Ilgınlıların Ramazan bereketine ortak oldu.

BAŞKAN ALTAY YİĞİT ELMA’NIN DAVETİNE İCABET ETTİ

Başkan Altay, ayrıca geçtiğimiz haftalarda katıldığı televizyon yayınına mesaj göndererek kendisini evine davet eden DMD kas hastası Yiğit Elma’nın davetini karşılıksız bırakmayarak Elma ailesini Ilgın’daki evinde ziyaret etti.