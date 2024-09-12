Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 9-11 Eylül tarihleri arasında Fransa’da çeşitli temaslarda bulundu.

MUĞLA (İGFA) - Dünya Kenti Muğla vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras tarım, turizm, altyapı, iklim krizi, denizcilik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında Fransa’da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Fransa ziyareti Côte d’Azur Bölgesi’nde sürdürülebilir tarım, turizm ile iklim krizi karşısında geliştirilecek ortaklık ve işbirlikleri çalışmaları ile başladı. Organik tarım, zeytincilik ve üzüm bağları hakkında Aix-en-Provence bölgesinde bilgi sağlayıcı toplantılar gerçekleştirildi ve bu çalışmalar yerinde incelendi. Kent diplomasisi konusunda Başkan Aras Fransa’nın Nice şehri belediye başkan yardımcısı, Côte d’Azur Metropolü Başkan Yardımcısı, Euromed Şehirler Ağı Başkan Vekili ve AVITEM (Sürdürülebilir Akdeniz Şehirleri ve Bölgeleri Ajansı) Başkanı Agnès Rampal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Akdeniz’e komşu, birbirine coğrafi olarak benzeyen iki şehir arasında turizm, sürdürülebilirlik, iklim krizi, denizcilik, bio-çeşitliliğin korunması, çevre koruma ve kent planlaması üzerine görüşmeler yapıldı. Yine Kent diplomasisi konusunda turizm ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Cannes Belediye Başkan yardımcısı Thomas de Parente ziyaret edilerek turizm, denizcilik, yatçılık, yenilebilir enerji, sürdürülebilirlik, kültür turizmi, turizmi tüm yıla yaymak, kültürel ve sosyal ilişkiler geliştirmek gibi alanlarda Muğla ile Cannes arasında işbirlikleri oluşturma ele alındı. İki belediyenin Dış İlişkiler ekiplerinin koordinasyonunun hızlıca sağlanması hususunda anlaşıldı. Cannes’de 2024 Yatçılık Fuarı da ziyaret edilerek Türkiye’den katılan firmalarla görüşüldü.

AKILLI KENT UYGULAMALARI İÇİN ÇALIŞMA EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Fransa ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Sophia-Antipolis Teknoloji Bölgesi Gelişim Direktörü ile görüşme yaparak akıllı kentler, yapay zeka, sağlık, akıllı-sürdürülebilir denizcilik, temiz-yeşil enerji ve siber güvenlik gibi çok önemli alanlarda uygulama örnekleri hakkında çok kapsamlı sunuma katıldı. Başkan Aras Antibes Belediye Başkanı Jean Leonettı’yi de ziyaret etti. Görüşmede su yönetimi, akıllı kent uygulamaları, teknolojik işbirlikleri üzerinde duruldu ve çalışma ekiplerinin oluşturulması kararlaştırıldı.

MUSKİ İLE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDEN BİRİ OLAN HALİOTİS 2 ARASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm konularında Nice’de Haliotis 2 Atık Su Geri Dönüşüm Tesisi Ziyareti gerçekleştirildi. Nice Haliotis 2, Avrupa'nın en büyük atık su geri dönüşüm tesislerinden biri olarak çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir öneme sahip. Tesis, atık suları arıtıp yeniden kullanıma kazandırarak hem su kaynaklarını koruyan hem de Akdeniz'in ekosistemini olumsuz etkileyebilecek atık su deşarjını en aza indiren bir tesis olarak biliniyor. Bu ziyaretle MUSKİ ile Nice Haliotis 2 Tesisi arasında işbirliği çalışmalarının temeli atıldı. Fransa ziyaretinin son gününde de Eau d’Azur Misyon Uzmanı Timur Aksanal’ın sunumu dinlendi ve çok detaylı bir saha gezisi gerçekleştirildi.

BAŞKAN ARAS; “DÜNYA KENTİ MUĞLA VİZYONUMUZ İLE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Akdeniz’e kıyısı olan, iklimi, coğrafyası ile Muğla’ya çok benzeyen Fransa’nın Nice, Cannes gibi şehirlerini ziyaret ederek birçok konuda işbirliği için temeller attıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyaretlerin çok verimli geçtiğini Dünya Kenti Muğla vizyonu için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Başkan Aras; “Fransa’da organik tarım, yenilenebilir enerji, özellikle atık suları arıtarak yeniden kullanıma kazandıran tesisler gibi birçok farklı konuda yararlı ziyaretlerde bulunduk. Tüm bu çalışmaları sahada görme ve inceleme fırsatı bulduk. Özellikle coğrafi olarak Muğlamıza benzeyen, tarımda, turizmde söz sahibi şehirlerle işbirliği yapacağız. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek.”