Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında katıldığı çeşitli turnuvalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Su Topu, Halter ve Spor Tırmanış branşlarında bu yıl içerisinde katıldıkları çeşitli turnuvalarda Türkiye birincisi, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü dereceleri elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Mustafa Sacit Sümer, Belkıs Durmuş, Hatice Kızmaz, Yasin Mert Gülen, Mustafa Erdoğmuş, İsmail Yetiş, Furkan Özer, Zeynep Ada Yücel, Yiğit Can Yavuz, Umut Efe, Serdar Benli ve Su Topu Takımı sporcuları ile antrenörlerini başkanlık makamında konuk etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hasan İyilikli’nin de katıldığı ziyarette, elde ettikleri derecelerden dolayı genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Arı, sporculara başarılarının devamını diledi.

Sporun sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimi de destekleyen önemli bir etkinlik olduğunu ve gençlerin sporla buluşmalarının, hem bireysel yeteneklerini geliştirmelerine hem de toplumla güçlü bağlar kurmalarına olanak sağladığını belirten Arı, “Belediyemiz, gençlerimize her alanda destek olmayı, onların yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerine imkan tanımayı bir görev olarak kabul etmekte. Bugün, bu doğrultuda, büyük bir özveri ve azimle çalışan genç sporcularımızı ödüllendirmenin gururunu yaşıyoruz. Onların başarısı, sadece kişisel başarıları değil, aynı zamanda toplumsal başarımızın da bir yansımasıdır. Bu vesileyle, Belediye Spor Kulübümüzün çeşitli branşlarda elde ettiği başarılar için de sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. Kulübümüzün elde ettiği başarılar, disiplin, özveri ve takım ruhunun birer göstergesidir. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları madalyalar ve ödüller, bu gayretin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Sevgili sporcularımız; bu ödüller sadece sizin sıkı çalışmanızın ve azminizin bir yansımasıdır. Her birinizin, spor alanındaki başarılarıyla örnek teşkil ettiğinizi ve gelecekte daha büyük başarılara imza atacağınıza olan inancımı belirtmek isterim. Sizlerin başarıları, gençlerimize sporun ve emeğin önemini anlatan en güçlü mesajlardır. Belediye olarak, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerimizin desteklenmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Başarılı sporcularımızı ve onların ailelerini kutluyor, sporun gücünü ve birleştirici etkisini daha da pekiştirecek çalışmalarımızda hep birlikte ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum.” dedi.

Başkan Arı daha sonra sporcular ve antrenörleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.