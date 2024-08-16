Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,21 oldu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi raporunu yayımladı.

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi Temmuz ayında yüzde 42,95 iken Ağustos ayında yüzde 43,21 seviyesinde gerçekleşti

Yıl sonu bankalar arası ABD doları kuru beklentisi Ağustos ayında 37,28 seviyesinde gerçekleşti.

Rapora göre 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi Ağustos ayında yüzde 3,4 seviyesinde olurken, cari açık beklentisi ise Ağustos ayında 25,5 Milyar ABD dolar seviyesinde gerçekleşti.