Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Başkanlarla Yüz Yüze” programında, Bursa'nın deprem riski ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tarih boyunca Bursa’da büyük depremler yaşandığını hatırlatan Aydın, “2005 yılından itibaren 7 ve üzeri depremler yaşama riskimiz var. Bu büyük felakete hazırlıklı olmalıyız; bu, on binlerce insanımızın hayatını kurtarabilir” dedi.

Depreme Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm Önceliği

Aydın, göreve başlar başlamaz depreme karşı hazırlık çalışmalarına odaklandığını belirtti. Merkez ilçe olmanın avantaj ve dezavantajlarına dikkat çeken Aydın, Osmangazi’nin Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. Tarihi mirasa vurgu yapan Aydın, “Osmangazi, Bursa’nın kalbidir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu nedenle tarihi yapılarımıza yatırım yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Aydın, Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bu bölgenin dönüşüm sürecinin Büyükşehir Belediyesi ve akademik odalarla ortak bir proje olarak ele alındığını belirtti.

Deprem Gerçeği ve Hazırlık Çalışmaları

"Karşımızda çok net bir deprem gerçeği var" diyen Aydın, plansız kentleşmenin risklerini vurgulayarak, Bursa'da her an büyük bir depremin yaşanabileceğine dikkat çekti. Kentsel dönüşüm ile depreme dayanıksız binaların güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için İmar A.Ş. şirketini kurduklarını ve İstanbul’daki Kiptaş modelini Osmangazi’de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

İstihdam ve Sosyal Hizmetler Üzerine Vurgu

Aydın, Osmangazi'de sık sık vatandaşlarla bir araya geldiğini ve gelenlerin çoğunun iş talep ettiğini belirtti. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle belediyelerin iş kapısı haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, açtıkları gündüz bakım evleri ve halk lokantaları gibi sosyal hizmet projelerini anlattı.

Tarihi ve Kültürel Mirası Canlandırma Projeleri

Osmangazi’nin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Aydın, bu bağlamda Kayhan bölgesinin tarihi İpek Yolu güzergahının bir parçası olacağını ifade etti. Gastronomi ve turizm alanında atılacak adımların önemine değindi.

Milli Değerler ve Eğitim

Aydın, milli değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, Hasan Ali Yücel Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi gibi projelerle gençlere bu değerleri aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, kültürel etkinliklerin ve konferansların düzenlendiğini belirtti.

Başkan Aydın, Bursa'nın geleceği için ciddi çalışmalar yaptıklarını ve tüm projelerin şehre katkı sağlayacak şekilde planlandığını vurguladı.