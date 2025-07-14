Bursa’da düzenlenen önemli bir toplantıda, CHP’li belediye başkanları kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, kentin sorunlarını değerlendirdikleri bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal da katıldı.

Toplantıda dikkat çeken konuşmalardan birini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı.

Aydın "Öncelikle il başkanımızın da dile getirdiği gibi, ülkenin içinde bulunduğu durumu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu ve tarihi gerçeklikleri aslında uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü yurttaşlarımız bu süreci bütün çıplaklığıyla görüyor, tartıyor ve zamanı geldiğinde en güzel cevabı sandıkta verecektir. Ancak neden böyle bir toplantıyla bir araya geldik? Malumunuz, ne kadar “Bursa büyük şehir” desek de, aslında birçok açıdan küçük bir yer. Dedikoduların, zaman zaman iftiraların, bazen de yanlış anlaşılmaların yaşandığı bir ortamda; dayanışmamızı, birlikteliğimizi göstermek adına bugün karşınıza birlikte çıkma kararı aldık. Sayın Bakanım her ne kadar “buradaki çekişmeler fındık kabuğunu bile doldurmaz” dese de, birkaç kişinin kendi arasında yarattığı tartışmalar bazen tüm Türkiye’nin, hatta dünyanın derdiymiş gibi lanse ediliyor. Ne yazık ki bu da zaman zaman kamuoyunda yanlış algılara yol açabiliyor. Bu yüzden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deyimiyle; “Dosta güven, düşmana korku vermek” adına bir aradayız. Tabii bu işin biraz da esprisi. Biz zaten zaman zaman Osmangazi’de basınla, vatandaşla, mecliste bir araya geliyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz Sayın Bakanım gibi yapmadık. Göreve geldiğimizde "enkaz edebiyatı" yapmadık. Sorunları da biliyorduk, borcu da, sıkıntıları da. Zaten milletimiz bu görevi bize bu yüzden verdi. Eğer bir önceki yönetimden memnun olsaydı, görev onlara devam ederdi. Bize bir kredi açıldı. Şimdi yerelde iktidarı değiştirdik, inşallah bu genel iktidara da dönüşecek. Şimdilik beş yıl için bize bu anahtar teslim edildi. Biz de göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Seçimin ilk gününden itibaren toplam 23 açılış yaptık. Onun üzerinde temel atma töreni gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yine açılışlarımız, temel atmalarımız devam edecek. Son meclis toplantımızda muhalefet meclis üyelerinden biri, “Şurada şu yapılmadı, bu eksik kaldı” dedi. Ben de kendisine şöyle cevap verdim: “On beş ayda çok iş yapınca, siz bizden beş yılda yapılacak tüm hizmetleri hemen tamamlamamızı bekliyorsunuz. Ancak her işin bir süreci var.”

“Örneğin, küçük bir karar için bile bazen 9 ay, 10 ay boyunca kurum görüşü bekliyoruz. Bir mahkeme kararını çıkarmamız bir yılımızı aldı. Oysa bu işler normalde birkaç ayda sonuçlanmalıydı. Deniz Başkan da az önce ifade etti; bu tarz engellerle, gecikmelerle de mücadele ediyoruz. Ama biz çıkıp “şu engellendi, bu eksik kaldı” demiyoruz. Uyanık olup, halkın beklentisine odaklanarak, çözüm üretiyoruz. Hizmet odaklıyız. Vatandaş bizden ne bekliyorsa onu yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada altını çizmek isterim: Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yılı aşkın tarihiyle savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Avukat ofislerinde değil, milletin bizzat içinde doğmuş bir partidir. Bugün de, ne yazık ki yüz yıl önceki gibi zorlu bir süreçten geçiyoruz. O gün nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderlik ettiyse, bugün de Sayın Genel Başkanımız aynı sorumlulukla yol yürümektedir. Parti örgütümüz, siyasi kadrolarımız ve yerel yöneticilerimiz bu çizgide kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir" dedi.