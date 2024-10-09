MHP Grup Sözcüsü Osman Çimen, toplantıya şehit olan askerler ve polislerin isimlerini anarak başladı. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını "Vahşetin kol gezdiği" ifadesiyle kınayan Çimen, Eylül ayında hayatını kaybeden Narin ve Sıla Bebek’i hatırlatarak, öldürülen kadın ve çocuklar için helallik istedi. Katillerin en ağır bedeli ödemesi gerektiğini vurguladı.

Çimen, ayrıca Bursa'da yetiştirilen siyah incirin "dünyada bir numara" olduğunu belirterek, bu kaliteli ürünün köylüler tarafından istenilen fiyata satılamadığını ifade etti. MHP Grup Sözcüsü, belediye bünyesinde bir tarım şirketi kurulmasının köylülerin ihracat yapmalarına öncülük edeceğini savundu. Ayrıca, bölgede soğuk hava deposu eksikliğinin üreticilerin ürünlerini düşük fiyata satmasına neden olduğunu ve fuarlara katılımın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projelerindeki gecikmeler ve artan maliyetler üzerine de önemli açıklamalarda bulunan Çimen, bu gecikmelerin projeleri zorlaştırdığını ve mahallelerdeki ihtiyaçların karşılanmamasıyla "çifte mağduriyete" yol açtığını belirtti. Altıparmak ve Merinos Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projelerine dikkat çeken Çimen, mevcut konut stoğuna yerinde konut vermek yerine adil bir kamulaştırma bedeliyle projelerin gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun, bölgenin nüfus yoğunluğunu azaltarak Bursa halkını rahatsız eden görüntüleri ortadan kaldıracağını söyledi.

4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini belirten Başkan Erkan Aydın, meclis üyelerine her birinin en az bir sokak hayvanı sahiplenmesini önerdi.

Osman Çimen'in tarım şirketi önerisi sonrasında Aydın, 'Gazi Tarım Şirketi'nin kurulacağını açıkladı. Başkan Aydın, bu şirketin çiftçilere büyük kolaylık sağlayacağını duyurdu.

Son olarak, Başkan Aydın, Hamitler Mahallesi'nde 12 Ekim saat 13.00’te Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin açılacağını da bildirdi.