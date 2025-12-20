Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, otizmli Yunus Emre Erdem’in davetine kayıtsız kalmadı. Yunus Emre’nin doğum gününü kutlamak amacıyla ailesinin evini ziyaret eden Başkan Aydın, özel bireyin mutluluğuna ortak oldu.

İstiklal Mahallesi’nde yaşayan otizmli Yunus Emre Erdem, vatandaş ile belediye arasında iletişim köprüsü olan Osmangazi Çağrı Merkezi’ni arayarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan doğum günü için Bursaspor forması talep etti. Çağrı merkezine ulaşan bu anlamlı istek üzerine harekete geçen Başkan Erkan Aydın, İstiklal Mahalle Muhtarı Mümin Gözyılmaz ile birlikte Yunus Emre’yi evinde ziyaret ederek gönülleri ısıtan bir sürprize imza attı.

Sevgi ve samimiyetin hakim olduğu buluşmada Yunus Emre ile yakından ilgilenen Başkan Aydın, özel gereksinimli bireylerin her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Doğum günü pastasının kesilmesiyle birlikte evde neşe dolu anlar yaşanırken, Başkan Erkan Aydın’ın içten yaklaşımı ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı ve gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten Başkan Erkan Aydın, "Yunus Emre’nin bugün 15’inci doğum gününü kutladık. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlıkla, huzurla; ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yaşlar diliyoruz. Bu buluşma bizim için gerçekten çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan sürpriz ile oldukça mutlu olduğunu söyleyen Yunus Emre Erdem ise kendisini kırmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.