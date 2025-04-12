Osmangazi Kent Lokantası’nda gerçekleşen toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanısıra Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Aydın, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların detaylarını aktarırken, önümüzdeki döneme dair hedeflerini de basın mensuplarıyla paylaştı.

1 YILDA 1,5 MİLYON İNSANA ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITILDI

Başkan Aydın, Osmangazi Belediyesine bağlı Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü aracılığıyla çocuklara birçok kıyafet yardımı yapıldığını, çorba dağıtımı yapıldığını, 52 mahallede 1,5 milyon insana ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldığını , 103 bin kişiye ücretsiz iftar verildiğini belirtti.

Afet İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ise deprem toplanma alanlarının sayısının arttığını belirtti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla DGS ve Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ücretsiz çalışma imkanı bulduğunu, 22 bin kişinin havuzları kullandığını, 13 bin kişinin ise fitness salonlarını kullandığını açıkladı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ ARASINDA PROTOKOL

Sokak hayvanlarına önem verdiklerini ve bu kapsamda birçok çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Aydın, “Veteriner Fakültesi ile protokol yapmış bir Belediyeyiz. 17 bin tedavi, Nüfusun yüzde 5’i kadar sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Yerden ısıtmalı barınağımız var. 153 bin metrekareli bir hayvan barınağıda kazandırıyoruz. Osmangazinin sokak hayvanı sorunu kalmayacak. 727 adet sokak hayvanı sahiplendirmişiz. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 3 ve 4.sınıf öğrencileri, aşılana, kısırlaşma ameliyatları yapmış.” dedi.