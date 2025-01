Özel Altınnesil Koleji Toplantı Salonunda düzenlenen genel kurul toplantısına Kestel Belediye Başkanı Ali Doğru, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, TİM Başkanvekili, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından kongre divan heyetinin seçimiyle başladı. Divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi.

Kongrede konuşma yapan Başkan Bahri Sinan Yazaroğlu, "MÜSİAD, sadece bir iş insanları derneği olmanın ötesinde, ülkemize değer katan, milli ve manevi sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getiren bir camia olmuştur. Bugün bu değerleri yaşatan ve ileriye taşıyan İnegöl Şubemizin 22. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyoruz. Bizler MÜSİAD olarak 34 yıldır gücümüzü üyelerimizden alarak ilerliyoruz. Dünyanın 84 ülkesinde, 99 irtibat noktasında varız. Dünya genelinde 14.000 üyemiz ve 60.000 firmamız ile yaklaşık 2.000.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Oluşturduğumuz katma değer ile, Türkiye ekonomisinin gelişmesine yön veriyoruz. Yerli ve milli üretim gücümüzden aldığımız ilham, kaliteli hizmet vizyonumuz, otomotivden gıdaya, sağlıktan inşaata, turizmden lojistiğe kadar hemen her alanda dünya çapında işlere imza atan girişimci ve yatırımcılarımızla, dünyaya örnek olacak iş modelleri kurguluyoruz. Aynı zamanda MÜSİAD olarak üyelerimizin sosyal, ekonomik ve kültürel bilgi birikimlerine bir yenisini katmak için konferanslar, seminerler ve paneller gerçekleştiriyoruz.

MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak 29 yıldır hak yolunda bir an olsun durmadan, hep daha ileriyi düşünerek çalışan bir sivil toplum kuruluşunun Şube başkanı olmak şerefli bir vazifedir. Bu yolda bizimle birlikte yer alan, kurucularımıza, tüm kadim Şube Başkanlarımıza, MÜSİAD düşüncesine fikren, kalben ve bedenen destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. MÜSİAD İnegöl, kurulduğu günden bu yana sadece iş dünyasında değil, toplumsal hayatın her alanında İnegöl’ümüze ve ülkemize katkı sunan bir misyon üstlenmiştir. Üyelerimizin çalışkanlığı, dayanışması ve azmiyle ilçemiz, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir parçası haline gelmiştir. Girişimcilik ruhunu güçlendirmek, üretimi artırmak ve ihracatı geliştirmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, MÜSİAD’ın vizyonunu İnegöl’de güçlü bir şekilde temsil etmiştir. Bu çatı altında kurulan dostluklar, ortaklıklar ve projeler; sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda toplumsal birliğimize de katkı sağlamıştır. Bu başarı hepimizin. Elbette bugün gelinen bu noktada hepimizin emeği var. Yönetim kurullarımızdan üyelerimize, çalışma arkadaşlarımızdan çözüm ortaklarımıza kadar herkesin bu başarıda payı var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde, İnegöl’ümüzün ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşımak için hep birlikte daha fazla çalışmamız gerekiyor. Özellikle sanayi, mobilya ve ihracat alanında İnegöl’ü bir dünya markası haline getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Teknolojiyi ve inovasyonu daha etkin kullanarak, genç girişimcilere destek vererek, çevreye duyarlı projeler üreterek MÜSİAD olarak örnek bir model olmayı sürdüreceğiz. Şehrimizin sosyal ve ekonomik potansiyeline baktığımızda, alternatif turizm türleri olan termal turizm, dağ turizmi, gastronomi turizmi, karavan park turizmi gibi birçok potansiyeli içinde barındırmaktadır. Tarımı, sanayisi ve üretimiyle göz doldurmaktadır. Özellikle Mobilya sektöründe önemli sayılacak derecede üretim yapmaktayız. Tüm bunların göstergesi olarak İnegöl ihracatta ülke sıralamasında 17. Sırada bulunmaktadır. İnanıyoruz ki, tüm kurumlarımız ile birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde kullanacağız. Sayın Protokol, Kıymetli Üyelerimiz, Bugün burada 22. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Büyük bir özveriyle, yönetim kurulu toplantılarımızı, sayısız ticari ve sosyal faaliyet, üye ve kamu kurum ziyaretlerimizi gerçekleştirirken her zaman yanımda olan Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine bugün görev süresi dolan,

yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacak arkadaşlarıma da hassaten teşekkür ediyorum. İnşallah yeni bir yönetim yeni bir heyecan olacağına inanıyoruz.

Yeni dönem için seçilecek yönetim kurulumuza şimdiden başarılar diliyorum. Bu bayrak yarışında, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır. Son olarak, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, destekleriyle bizlere güç veren tüm üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün genel kurulumuz için bizlere kapılarını açan Altın nesil okullarına, Yönetim kurulu Başkanı, Şubemizin de Kurucu Başkanı Sayın Halil Şekerci’ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Altın Nesil okulları 1996 yılında Çoğunluğu MÜSİAD üyeleri tarafından kurulmuş ve bugün İnegöl’ün en değerli Özel eğitim kurumlarının başında gelmektedir. MÜSİAD’ımızın değerli sloganlarından olan 'Bir VE BERABER' sloganımızın bugün yaşayan köklü örneklerinden biridir Altın Nesil Okulları. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir MÜSİAD İnegöl için çalışmaya devam edeceğiz."