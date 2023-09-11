Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bu yıl 742’incisi düzenlenen ve Türkiye’nin her yerinden binlerce misafir ağırlayan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katıldı.

Tören alanına kurulan çadırları ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu burada vatandaşlarla sohbet ederek, il dışından gelen misafirlere ‘hoş geldiniz’ dedi. Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaretlerinde İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas’ta eşlik etti. Şenlik alanına kurulan Bozüyük Belediyesi standına da uğrayan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu burada yetkililerden bilgi aldı. Şenliklerde Bozüyük Belediyesi standın da katılım gösteren vatandaşlara su ve çay ikramında bulundu.