Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu iftardan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Roman hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu ilk olarak beraberindeki yeni dönem belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte kokoreççiler çarşısını ziyaret etti. Buradaki çay ocağında kokoreççi esnafın misafiri olan Başkan Bakkalcıoğlu, esnaflarla bir süre görüşerek sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu kokoreççi esnafın istek ve taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu göstermiş oldukları ilgi ve alaka nedeniyle Kokoreççiler Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kuşoğlu’na ve tüm dernek üyelerine teşekkür etti.

Ardından Tekke Mahalle’yi ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu meşaleler ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Tekke Mahalle’de Roman hemşerileriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca roman hemşerilerinden mahallelerindeki sorunları öğrenerek istek ve taleplerini dinledi.