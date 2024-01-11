Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktasına ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Regaip Kandili de rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Peygamberimiz bu mübarek gecede yapılan dua ve ibadetlerin kabul edileceğini müjdelemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı üç ayların ve Regaip Kandili’nin hayırlı olmasını diliyor, tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”