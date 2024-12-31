Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Bahadır Bayraktar güven tazeledi.

ERTUĞRULGAZİ MOBİLYACILAR CADDESİ DERNEĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneğinin kongresi İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. Kongreye Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ile dernek üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından divan heyeti seçildi. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarının ayrı ayrı okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Bahadır Bayraktar yeniden seçilirken, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Kadir Arıcı, Hasan Karabacakoğlu, Ümmet Korkmaz, Sakıp Devrin, Musa Sancak, Aykut Tahirler, Melih Sarıkaya, Yasin Çevik, Alican Yavaş ve Sebahattin Aracıdoğan.



Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Bahadır Bayraktar, üyelere teşekkür ederken, 2025 yılında dernek olarak daha fazla tanıtım yapmayı amaçladıklarını, Türkiye’de mobilya denince ilk akla gelen Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesinin başarısını sürdürmek istediklerini söyledi.