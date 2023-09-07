Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ile birlikte yoğun inşaat faaliyetlerinin sürdüğü Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde vatandaş ve müteahhitlerin sorun ve taleplerini dinledi. Bölgenin alt yapı sorunlarının çözümü için yaklaşık 2 milyarlık bir yatırım ön gördüklerini ifade eden Başkan Böcek, bölgeyi Türkiye’nin en özel yerleşim yerlerinden biri yapacaklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) -

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO yetkilileri ile birlikte imar planlaması sonrası inşaatların devam ettiği Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve müteahhitlerle bir araya geldi. Buluşmada, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, ATSO Meclis Üyesi Hasan Tunç, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özgür Karagöz ve belediye bürokratları da hazır bulundu. Bölge sakinlerinin ve müteahhitlerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yaptığı ve yapacağı yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 15 gün önce ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ve ilgili komisyon üyelerinin kendisini ziyaretinde bölgeye yapılacaklarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Böcek, bugün de sorunları yerinde görmek, yapacaklarını anlatmak için Altıntaş’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

1382 RUHSAT VERİLDİ

Altıntaş bölgesinin 2018’de kentsel dönüşüm ve gelişme proje alanı ilan edildiğini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, 1389 hektar, 4100 parsel alandan oluşan bölgenin şu anda Türkiye’nin en yoğun inşaat alanı olduğu dile getirdi. Altıntaş bölgesinde 483 imar adası ve 18 bin 275 bağımsız bölüme 10 Nisan 2020’den bu yana 1382 ruhsat ve 41 iskan verildiğini kaydeden Başkan Böcek, 238 ruhsat başvurusunun da ön incelemede olduğunu aktardı.

İÇME SUYU TALEPLERİ KARŞILANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Altıntaş’ta yeni ruhsat alan yerlere 10 bin 72 metre içme suyu hattı döşediğini ifade eden Başkan Böcek, taleplerin karşılandığını anlattı. Böcek, maliyeti 130 milyon lira civarında olması beklenen 13 bin 900 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattını da bu yıl ihaleye çıkacaklarını söyledi.

120 KİLOMETRE KANALİZASYON

Altıntaş bölgesinde 120 km kanalizasyon hattı projelendirdiklerini kaydeden Başkan Böcek, şu bilgileri verdi: “Yapılaşmanın yoğun olduğu öncelikli 30 km’lik hat için ihaleye çıkıyoruz. Kamulaştırma ile yeni yollar açarak 20 km’lik bir hat daha ilave edeceğiz. Bu projelerin maliyeti 300 milyon TL’dir. Bölgede 20 km yağmur suyu hattını projelendirdik. İzin başvuruları yapıldı. Bunun maliyeti de 454 milyon TL civarında olacak. Bu hatların Lara merkezi arıtma tesisine bağlantı yapılacak. Fransız Kalkınma Ajansı’ndan alınan kredi bünyesinde tesiste iki kat kapasite artışı yapılacak. Bu da 750 milyon liralık bir proje.”

YOLLARA SATHİ KAPLAMA BAŞLIYOR

Bölgede Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda 200 km’lik yol bulunduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “Bunun 73 km’lik kısmı terasman kotuna getirilmiştir.

Alanda toprak, hafriyat gibi yaklaşık 1.1 milyon ton malzeme taşınmıştır. Araç, akaryakıt, personel gibi maliyetlerin bugünkü mali karşılığı 600 milyon lira civarındadır. Yakında bu yollarda sathi kaplamaya başlıyoruz. İlk olarak 40’lık yolu kaplayacağız. Alt yapı ve inşaat faaliyetleri sonunda da sıcak asfalt yapacağız” dedi.

İKİ PAZAR YERİ YAPILACAK

Bölgeye 2 adet pazar yeri yapılacağı bilgisini de veren Başkan Böcek, bir tanesinin yapımı için Pazarcılar Odası ile protokol yaptıklarını ve ruhsat için ön onay verildiğini diğer pazar yeriyle ilgili protokol imzalanması konusunun Eylül ayı meclis gündemine alındığını anlattı.

TOPLAM 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

1999 yılında ilk belediye başkanı seçildiğinde Konyaaltı’nın 8 bin 800 nüfus ve dört köyden oluştuğunu hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “Söz Muhittin Böcek sözü deyip yola çıktık. Verdiğimiz sözden fazlasını yaptık. Konyaaltı’nı modern bir ilçeye dönüştürdük. Konyaaltı bugün en çok nüfus artışı olan ilçe. Altıntaş’ı da alt yapısıyla, kaldırımı asfaltıyla Türkiye’nin en özel yeni yapacağım. Ama önce bu tozlardan geçmeden olmuyor. Alt yapıyla başladık. Yolları sırasıyla açıyoruz. Altıntaş’a yapacağımız alt yatırımlarının toplamı yaklaşık 2 milyar liradır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik de “İlk göz ağrınız Konyaaltı’na ne yaptıysanız Altıntaş’a da onu bekliyoruz. Buradaki sorunlar temel sorunlar alt yapı, üst yapı. Bunlarla ilgili yapılacaklar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Bölgeye yatırım yapan müteahhitler de, sorunların çözümüne yönelik gayretleri ve destekleri için Başkan Böcek’e teşekkür etti.