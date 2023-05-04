Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin işlem hacmi olarak en büyük Toptancı Hal’lerinden birine sahip olduklarını belirterek, esnafın ve tüccarın her zaman yanında olduklarını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret ederek başladı. Başkan Muhittin Böcek’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, belediye başkanları, milletvekilleri adayları da eşlik etti. Başkan Muhittin Böcek, tek tek esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Böcek, ‘Çok yakında ülke olarak güzel günleri göreceğiz, baharı birlikte yaşayacağız” dedi.

Antalya İşlem Hacminde Üç Aydır Birinci Sırada

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ve hal esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı. Daha sonra Komisyoncular Derneği’ni ziyaret eden Muhittin Böcek, tüccarlar ve komisyoncuları dinledi. Antalya’nın 21 hale sahip olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, “996 komisyoncu, 991 de tüccarımız var. İş hacmi olarak üç aydır Antalya Toptancı Hal’i Türkiye’de birinci sırada yer alıyor. Türk turizm ve tarımın başkenti olan Antalya verimli topraklarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sizlerin içinden gelen biri olarak sorunlarınızın çözümü noktasında her zaman yanınızdayım” dedi.

Başkan Böcek'e Teşekkür

Antalya Komisyoncular Derneği Hasan Ali Yılmaz da esnafın sorunlarını anlattı. Komisyoncular Derneği’nin 1956 yılında kurulduğunu dile getiren Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Esnaf arkadaşlarımızın ardiyeleri var. 2013 yılında bir kanun çıktı. Esnaflarımız ardiyelerini her 10 yılda bir yeniden satın almak zorunda kalıyor. Kanun 2030 yılına ertelendi ama bu konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Yeni seçilecek milletvekili adaylarımızdan mecliste konunun takipçisi olarak desteklerini görmek istiyoruz. Muhittin Başkanımız seçildiği ilk günden itibaren hal esnafını sorunlarının çözümü noktasında gerekli kolaylığı sağlıyor. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Günlük Piyasa Değerleme Komisyonunu İzledi

Başkan Muhittin Böcek ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya Toptancı Hal’indeki ürünlerin günlük piyasa değerleme komisyonunu izledi. Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Başkan Böcek’e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Muhittin Böcek, son olarak hal esnafıyla birlikte ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.