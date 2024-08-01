Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin turizmde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Birlikte daha iyiye ulaşmak için yeni projeler geliştireceğiz ve şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa’ya olan ilgiyi artıracağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ve bu doğrultuda alanında uzman isimlerin katılımıyla “Turizm Değerlendirme Toplantısı” düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde iki gün süren programda, turizm vizyonuna yönelik güncel gelişmeler ve stratejik hedefler ele alındı.

“Birlikte daha fazlasını başarabiliriz”

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Başkan Bozbey, Bursa’nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin turizm açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde turizm paydaşlarıyla yapılan toplantıda kentin turizmdeki stratejik hedefleri konusunda önemli bir bilgi paylaşımı yapıldığını hatırlatan Bozbey, Bursa’yı ileriye taşıyacak turizm hedefleri için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. “Turizm, ziyaretçilere keyifli zamanlar sunmanın yanı sıra esnafa gelir getiriyor ve Bursalıların kenti sahiplenmelerini ve kültürel miraslarıyla gurur duymalarını sağlıyor. Bu kent hepimizin. Bize miras kalan bu kenti en iyi şekilde korumak ve sahiplenmek hepimizin görevidir. Bu sorumluluk anlayışıyla doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruyarak, daha güzel yarınlara ulaşabiliriz. Yeni projelerle, festival ve kültürel etkinliklerle şehrimizin ruhunu canlandıracağız. Bursa’ya olan ilgiyi artıracağız. Birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz” dedi.

“Daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyorum”

Başkan Bozbey, önümüzdeki günlerde esnaf, turizm profesyonelleri ve vatandaşlarla buluşarak turizm potansiyelini konuşmaya devam edeceklerini söyledi. Bursa’nın kültürel, sanatsal ve doğal değerlerini daha görünür kılmak istediklerini dile getiren Bozbey, bu süreçte tüm kesimlerden destek beklediklerini belirtti. “Değerli hocalarımız, Bursa’da geçmişte yapılan tüm turizm çalışmalarını, stratejileri, proje fikirlerini ve önerileri inceleyerek bir rapor oluşturdu. Bundan sonra da hem turizmdeki yol haritamızı şekillendirecek ilkelerde uzlaşı sağlamak hem de katılımcı odaklı süreci yürüterek yönetim modelimizi oluşturmak için katılımcıların fikirlerine başvurulacak. Hep birlikte daha iyi noktalara ulaşacağımıza inanıyorum. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, mevcut çalışmaların değerlendirme raporunun sunulmasıyla devam etti. İnteraktif masa tartışmalarının yapıldığı toplantıda, turizm yönetişiminde yol haritasını şekillendirecek ilke ve prensipler ele alındı. İnteraktif yönetişim modeli oluşturma çalışmalarının ardından program, açık tartışma bölümüyle sona erdi.