Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemden kalan 841 milyon 716 bin liralık vergi borcunun 485 milyon liralık kısmının bu ay gelen ödenekten kesildiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda tüm belediyeler adına vergi ve SGK borçlarının ertelenmesini ve yapılandırılmasını istediklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “En basit ifadeyle bu ay 485 milyon lira civarında müteahhitlere ödeme yapılamayacağı anlamına geliyor. Büyükşehir hizmetleri, vergi borcu bahanesiyle engellenmeye çalışılıyor" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1. Olağanüstü toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Oturumda, 5 milyar liralık ek ödenekle ilgili rapor oy birliğiyle kabul edildi. Tüm Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, ek bütçeye ne kadar ihtiyaç duyduklarını bugün aldıkları bir olumsuz haberle öğrenmiş olduklarını söyledi.

Geçmiş dönemden yaklaşık 841 milyon 716 bin lira belediyenin vergi borcu olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Bu borcun 485 milyon lirası bu ay gelen ödenekten kesilmiş durumda. Diğer kurumlardan kesilip kesilmediğini bilmiyoruz ama Nilüfer’den kesildiğini öğrendik. Borcun iki taksitle alınacağı, yani bu ay ve önümüzdeki ay önceki borçlara istinaden kesinti olacağı kesinleşmiş durumda. Onun için ek bütçenin ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkmış oldu. Biz tam tersine tüm belediyeler adına vergilerin ve SGK borçlarının hem ertelenmesini hem de yapılandırılmasını önermiştik. Ne yazık ki böyle bir durumla karşılaştık. Neticede belediyelerin borcu. Ancak doğru bulmadığımızı da ifade etmek istiyorum. Az değil. Bu ay 485 milyon lira civarında müteahhitlere ödeme olmayacağı anlamına geliyor. Büyükşehir hizmetleri, vergi borcu bahanesiyle engellenmeye çalışılıyor” dedi.