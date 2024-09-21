Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, herkesin yürüme mesafesinde toplu ulaşıma erişimini sağlamak amacıyla Bursa'yı metrobüsle buluşturacaklarını açıkladı. Raylı sistem ağını genişleteceklerini de belirten Bozbey, “Geçit-Mudanya arası bir metrobüs hattı oluşturuyoruz. Ayrıca Emirsultan-Teleferik, Arap Şükrü-Tophane, Altıparmak-Devlet Hastanesi ve Arabayatağı-Mimar Sinan arasında füniküler hatlar planlıyoruz. Güney ve kuzey hattında alternatif bulvarlar ve bisiklet yolları oluşturmayı hedefliyoruz. Yaya öncelikli kent hedefimizin ilk durağı Heykel olacak” dedi.

Bu açıklamalar, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Geleceğin Ulaşım Modelleri’ konulu toplantıda yapıldı. Toplantıya birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Başkan Bozbey, sürdürülebilir ulaşımın çevreyi koruyarak, ekonomiye katkı sağlayarak ve bireylerin yaşam kalitesini artırarak oluşabileceğini vurguladı. “Modern kentlerde çevre dostu, enerji verimliliği yüksek ve karbon salınımını en aza indiren ulaşım çözümleri tercih ediliyor. Bursa’da toplu taşımanın kullanımını artırmak ve raylı sistemleri genişletmek için çalışıyoruz” dedi.

Bursa'nın büyüyen nüfusu ve hızla gelişen altyapısı ile karşılaştığı zorlukları da dile getiren Bozbey, kentin geleceğini planlamak amacıyla 2050 yılına yönelik ‘Çevre Düzeni Planı’ çalışmaları başlattıklarını açıkladı. “Tarihi ve doğal mirasına saygılı, yenilikçi ve yeşil bir şehir hayalimizi gerçekleştirmek için yenilikçi çözümleri benimsemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Toplantı, ‘Bursa Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı-Öneri ve Çalışmalar’ ve ‘Sürdürülebilir Geleceğin Ulaşım Modelleri-Mikro Mobilite’ konulu oturumlarla devam etti. Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, etkinliklerin daha fazla sosyal eşitlik ve yol güvenliği sağlamayı amaçladığını belirtti.