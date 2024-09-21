Düzcespor’u deplasmanda 2-0, Tokat Plevnespor’u kendi sahasında 3-0 yenerek 13 yıl sonra en iyi başlangıç sezonunu yaşayan Bursaspor’da moraller yerinde.

Taraftarların kenetlenmesi ve 3. Lig seyirci rekorunun kırılması camiada büyük bir heyecana neden olurken 3. hafta maçında da 3 puanla dönülmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. Pablo Batalla’nın öğrencileri bu yıl 3. Lige kötü bir başlangıç yapan ve henüz puanla tanışamayan Ergene Velimeşe karşısında hata yapmak istemiyor.

“BURSA’YA 3 PUANLA DÖNECEĞİZ”

Batalla’nın oyuncularına Ergene Velimeşe takımını asla hafife almamaları noktasında uyardığı öğrenilirken, “Ligin ilk haftalarında alınan sonuçlara göre takımlara not vermeyin. Geçmişte hafife alınan takımların favori gösterilen takımlara neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bu şehir size inanıyor. Sahaya çıkacağız ve savaşarak Bursa’ya 3 puanla döneceğiz” dedi.

ERGENE VELİMEŞE NASIL BİR TAKIM?

Ligin ilk haftasında Silifke Belediyespor’u evinde 2-1, ligin 2. haftasında ise konuk olduğu Belediye Kütahyaspor’a 2-0 mağlup olan Tekirdağ ekibi Ergene Velimeşespor henüz puanla tanışamadı. Rakip fileleri sadece 1 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

Kadrosundaki 28 futbolcu ile transfer markette ki 20 avroluk değeri ile grubun en değersiz ekiplerinden biri olan Ergene Velimeşe’nin yaş ortalaması ise 25.1 olarak hesaplandı.

Kuşadasıspor, Tokat Plevnespor ve Bulvarspor ile birlikte ligde son sırayı paylaşan ekip, grubun en favori takımı olan Bursaspor’u durdurmak için sahaya çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN VE NEREDE?

Ergene Velimeşespor- Bursaspor arasında ki 3. hafta mücadelesi 22 Eylül Pazar günü (yarın) saat 16.30’da Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak.