“SON BİR YILDA 394 KM İÇME SUYU HATTI TAMAMLADIK”

BUSKİ ile ilgili çalışmaları paylaşan Bozbey, “Şimdi sizlerle paylaşacağım BUSKİ sunumumuzda, kentimizin su yönetimi konusundaki mevcut durumunu, güvenli ve sürdürülebilir bir su politikası oluşturmak için atılması gereken adımları göreceğiz. Mevcut altyapı sorunlarının giderilmesi, su kaynaklarımızın korunması ve su hizmetlerinin iyileştirilmesi konularında detaylı bilgiler sunacağız. Bursa'mızda 3 milyon 238 bin 618 kişiye hizmet veriyoruz. 10 bin 819 kilometrekarelik geniş bir alanda, 17 ilçe ve 1060 mahallede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Abone sayımız Şubat 2025 itibarıyla 1 milyon 554 bin 380'e ulaşmış durumda. Bu büyük hizmet ağını, 2 bin 410 çalışanımız ile yönetiyoruz. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum: Hizmet verilen 1000 abone başına düşen personel sayımız 1,55 seviyesinde. Türkiye genelindeki ortalama ise 2,6’dır. Son bir yılda 394 km içme suyu hattı tamamladık. 22 yeni depo inşa ederek toplamda 9.125 m3 su kapasitesini arttırdık. İnegöl ve Çınarcık isale hatları ile Harmancık’ta prefabrik su deposu gibi önemli projeler de tamamlandı. Temiz suya erişim, en temel insan hakkıdır. Bu nedenle su altyapımızın güçlendirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Son bir yılda 394 km içme suyu hattı tamamladık. 22 yeni depo inşa ederek toplamda 9.125 m3 su kapasitesini arttırdık.

“İNEGÖL’DE ÇOK ŞİKAYETLER VAR”

“İnegöl ve Çınarcık isale hatları ile Harmancık’ta prefabrik su deposu gibi önemli projeler de tamamlandı. Temiz suya erişim, en temel insan hakkıdır. Bu nedenle su altyapımızın güçlendirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Asfaltla çalışmalarında özellikle İnegöl’de çok şikayetler var. Ancak oradaki sorunu büyük ölçüde tamamladık. Bölge olarak yaptığımız için o bölgede tamamı bitmeden test yapma imkanı yok. Kaçak varsa asfalt yapılmadan olmuyor. Test için tamamlanması gerekiyor. Bu şikayetleri alıyoruz. Bunları kısa sürede çözdüğümüzü belirtmek istiyorum. “

“İNEGÖLLÜLERİ KURTARIYORUZ”

“İnegöl’de yüzde 55 civarında kayıp kaçak oranı var. Her 100 m2 suyun 55m2 toprağa gidiyor. İnegöl için dersek asbestli borular. Ben gittiğimde kazıya şahit oldum. Daha kepçe vurmadan parçalandı. Bizde özellikle İnegöl’ün içmesuyu hatlarını yeniliyoruz. Asbestli borular kanserojen madde oluşturuyor. Bundan da İnegöllüleri kurtarıyoruz. İsale hatlarıyla da İnegöl’ün su sorunu ortadan kaldıracağız.”