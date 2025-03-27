Başkan Bozbey, belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

“HUKUK HEPİMİZE LAZIM”

Burada gündemi değerlendiren Başkan Bozbey, “Geçen hafta yaşanan süreç Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde sabah saatlerinde evinden alınması ve tutuklanmasında biz kent yöneticilerinin duyarlı olması gereken bir konu. Hiçbir belediye başkanı, bir savcı çağırıldığı zaman bir yere kaçmaz. Bizleri davet ettiklerinde gittik. Saatini bize bildirirler, ne gerekiyorsa doğruları paylaşırız. Böyle bir şekilde gözaltına alınması bu açıdan doğru bir uygulama olmadığını belirtmek istiyorum. Hepimizin sevdiği saydığı insanlar var. Bizlerin sorumluluğu çok çok fazla. Polisin gelip almasına gerek yok, doğru değil. Bu durum demokrasimizi, hukukumuzu sorgulattırıyor. Kimse adaletle demokrasiyle ilgili kötü sözler söylememeli. Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Biz hepimiz bu ülkede birinci sınıf vatandaşız. Beraberlik için kol kola olmalıyız. Yapılanlar kabul edilebilir değil. Siyasal ortamda tartışılır ama insan olarak hiçbirimiz hak etmiyoruz. Hukuk hepimize lazım. Devletin dini adalettir. 3-4 günde ekonomik kayıplarımızı değerlendirdiğimizde hepimiz yüzde 30 fakirleştik. 86 milyon fakirleşti. Biz ülkemizi seviyoruz. 86 milyonunda sevdiğine inanıyoruz. Herkes adil yargılansın. Adil yargılanma haktır. Bunu sağladığımız zaman çok farklı fikirlerin kentimizin iyiliğine olduğunu görürüz. Ben umuyorum ki içeride tutuklu bulunan belediye başkanlarımızın hakim karşısına çıkarılıp salıverilmesini temenni ediyorum. Yargılayın, suçu varsa atın içeri. Önce suçlu gömleği giydirmek olmaz” dedi.

İŞ İNSANLARI YATIRIMLARINI YURT DIŞINA KAYDIRDI

Birçok iş insanının yatırımlarını yurt dışına kaydırdığını belirten Bozbey, “Nereye gitti bu arkadaşlarımız? Neden kapattılar? Makinalar nerede? Kendi ülkemiz varken. Ben 15 günde bir ilçeleri geziyorum. Tüm daire başkanları orada oluyor. Size samimiyetle söyleyeyim. Her gün iş ve aş talebi yükseliyor. Yüzde 95’lere geldi. Biz niye iş insanlarını kaçıralım? Siyaset adaletin üzerinden elinden çekerse, yasalara göre karar verdiği müddetçe bu ülkede herkes yatırım yapar. İşsizlik azalır. Daha az insan başvurur. Ülkem adına üzülüyorum. Benim ülkem dünyanın en değerli ülkesi. Ülkemin bu tür konulardan yara alması ve insanların güvensiz olması bizi çok üzüyor. Bu ülkeye yatırım gelecek ki işsizlik azalsın. İnşallah kısa süre içerisinde Ekrem başkanımız olmak üzere, başkanlarımız görevi başına döneceklerdir, dönmesi gerekiyor. Ön seçim yapıldı. 15 milyon insan sandığa gitti. Bursa’da Yaklaşık 400 bine yakın insan sandığa gitti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayıdır. Hukuka güvenmeye devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT