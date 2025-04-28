Toplantıya Başkan Bozbey’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Ergül Halisçelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, PM üyesi Canan Taşer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Bursa'da hizmette devamlılık ilkesine dayalı olarak yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, “Başlamış her işi tamamlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir kent yönetimi ancak istikrarlı bir şekilde sürdürülen çalışmalarla mümkün olur” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, pek çok projeyi başarıyla tamamladıklarını ve yeni projelerle kente katkı sağlamaya devam ettiklerini belirten Bozbey, “Yıldırım 75. Yıl Kent Ormanı, Büyükdeliller Gençlik Kampı, Tarihi Defterdarlık Binası Restorasyonu, Hatay Antakya Ulu Camii Rekonstrüksiyonu, Demirtaş Spor Kompleksi, Kestel BUSMEK ve Bursa Yuvam Binası gibi önemli projelere imza atıyoruz” dedi.

Bursa’daki önemli projelerin yanı sıra, şehir genelinde altyapı çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirten Bozbey, BUSKİ’nin yatırımlarına değindi. Bozbey, BUSKİ filosuna 110 milyon TL yatırım yaparak araç filosunun güçlendirildiğini, 6 jetting aracı, 2 kanal açma aracı ve mobil vinç eklediklerini söyledi. Ayrıca, BUSKİ atölyelerinde yapılan revizelerle 24 milyon TL tasarruf sağladıklarını belirtti.

Bursa’nın su altyapısına ilişkin çalışmalar da hızla devam ediyor. Başkan Bozbey, son bir yılda 394 kilometre içmesuyu hattı tamamlandığını, ayrıca İnegöl’deki asbestli boruların değiştirilmesi için altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti. Bursa genelinde 22 yeni içmesuyu deposu inşa edilerek, 9.125 m³ ek içmesuyu kapasitesi oluşturuldu. Bunun yanı sıra, 113 kilometre kanalizasyon hattı ve 34 kilometre yağmursuyu hattı döşendi. Başkan Bozbey, Keles’te 1.850 m³ kapasiteli atıksu arıtma tesisinin devreye alındığını da sözlerine ekledi.

Bursa’nın su ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atan Başkan Bozbey, 21 bin m³ kapasiteli 3 içmesuyu deposu ve 11 yeni içmesuyu deposu ile 29.400 m³ ek kapasite sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, günde 300 bin m³ kapasiteye sahip bir içmesuyu arıtma tesisi kuracaklarını ve 6 yeni atıksu arıtma tesisiyle 47.200 m³ günlük kapasiteyi hedeflediklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki sürdürülebilir altyapı yatırımları ve çevre dostu projeleriyle, Bursa'nın daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kent olmayı hedeflediğini vurgulayan Bozbey, bu projelerin her birinin halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu söyledi.

Bursa’daki çevre çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, Nilüfer Çayı’nda ve derelerdeki kaçak deşarjlarla ilgili daha önce yaptığı uyarıyı yineledi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nü göreve davet ettiğini belirten Bozbey, “Şimdi kendilerine teşekkür ediyorum. Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan ekipler, müdürlük ve BUSKİ’deki arkadaşlarımız Nilüfer Çayı boyunca kapsamlı bir tespit çalışması yaptı. 155 noktada kanalları betonladık ve kapattık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Nilüfer Çayı’nın tertemiz akmasını mutlaka sağlayacağız” dedi.

Bozbey, aynı zamanda BUSKİ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte kendi eksikliklerini görüp düzeltme fırsatı bulduklarını da vurguladı. “Mobil hava kalitesi izleme ağını kurduk, verileri Bursa’mızla online olarak paylaştık. Türkiye’de ilk kez dijital dönüşümlü stratejik gürültü haritalarını yayımladık” ifadelerini kullandı.

Hamitler Depo Sahası’nda yıllardır yapılmayan metan gazı tahliye çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Bozbey, kente milyonlarca çiçek, fidan, çalı, gül ve laleler dikildiğini söyledi. Ayrıca, 10 milyon metrekareye yakın yeşil alanın bakımının yapıldığını ve parklara oyun grupları ve spor aletleri kurulduğunu belirtti.

Bursa’daki yeşil alanlar konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Bozbey, “80.000 m² Samanlı Kavşağı ve 200.000 m² 75. Yıl Yıldırım Kent Ormanı 2. Etabının düzenlemesini başlattık. Bursa’ya nefes olacak, 14.000 m² Beşyol Kavşağı ve 22.189 m² Yenibağlar ağaçlandırmasını tamamladık” dedi.

Bursa'nın sahil temizliği konusunda da çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Bozbey, “277 kilometrelik kıyı şeridinde 170 personel ve 45 araçla temizlik yaptık. Sahillerimizden 5 bin ton, deniz yüzeyinden ise 82 ton çöp topladık. Kirleticilere karşı önlem aldık. Denizlerimizi korumak hepimizin sorumluluğu. Temiz tutalım, kirletmeyelim” diyerek, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Yeni sahil düzenlemeleri ve 3 mavi bayrağa ek olarak yeni mavi bayrak süreçleri için de planlamaların başladığını açıklayan Bozbey, kent genelinde dikkat çeken estetik ve sanat uygulamalarının yapıldığını ifade etti.