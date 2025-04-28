Yenişehir Sulama Birliği tarafından Babasultan Barajı, Çavuşköy, Alangünü, Olukman-Tekke, Gedikpınar ve Babasultan Cazibe’den yapılan tarımsal sulamada pompaj tarife ücretleri belirlendi. Açıklanan fiyatlara göre, Babasultan Pompaj 2.30 TL, Çavuşköy 1.90 TL, Alangünü 1.90 TL, Olukman-Tekke 1.90 TL, Gedikpınar 1.90 TL, Babasultan Cazibe 0.90 TL.

SULAMA BEYANNAMESİ UYARISI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından Sulama Beyannamesi verme süresiyle ilgili bir uyarı geldi. Yayımlanan uyarı yazısında şu ifadelere yer verildi:

“İklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklıkların artması, yağış düzenlerinin değişmesi ve aşırı hava olaylarının sıklığının artması gibi faktörler sebebiyle bitkilerin büyüme döngülerinin değişmesine bağlı olarak bitki ekim ve dikim tarihlerinde değişikliklerin olmasının yanı sıra 21-25 Şubat 2025 tarihleri arasında Çukurova Bölgemizde yaşanan zirai don olayından dolayı tarımsal faaliyet gösteren pek çok çiftçinin olumsuz etkilenmesi göz önünde bulundurularak Sulama Beyannamelerinin 2025 yılı için en geç 15 Nisan tarihine kadar alınarak sisteme girilmesi talimatlandırılmıştır. Ancak 10-14 Nisan 2025 tarihlerinde Ülkemiz genelinde tekraren yaşanan zirai don olayı sebebiyle Sulama Beyannamesi verme süresi 2025 yılı için en geç 30 Nisan tarihi olarak güncellenmiştir.”