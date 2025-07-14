Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündemdeki gelişmelere ilişkin kamuoyuna Merinos’ta düzenlenen toplantıyla açıklamalarda bulunuyor. Bozbey; “Sizlerin en çok tartıştığı konulardan biri haline gelen bir meseleyle ilgili açıklama yapmayı gerekli görüyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki artık klasik abonman sisteminden çıkıyor, “İçselleştirilmiş BursaKart Avantaj Sistemi”ne geçiyoruz. Bu yeni sistemle birlikte kullanıcılarımıza çeşitli avantajlar sunacağız ve özellikle raylı sistem kullanımını teşvik etmiş olacağız. Hem çağın gerekliliklerine hem de kentimizin ihtiyaçlarına uygun dijital bir altyapıya sahip bu sistem, vatandaşlarımızın lehine önemli iyileştirmeler içermektedir. UKOME süreci de dâhil olmak üzere bu sistem için kapsamlı bir hazırlık yürütüyoruz. Belki biliyorsunuzdur, belki de ilk kez duyuyorsunuz ama şu anda Bursa’da tam 71 farklı ulaşım kartı tipi bulunuyor. Bu sayı, yapılan çalışmalar neticesinde 4-5 karta indirilecek. Bu kadar çok sayıda kartın hem kontrol edilmesi hem de teknik olarak takip edilmesi oldukça zordu. Dolayısıyla sadeleştirme bir zorunluluk haline geldi. Yeni kartlarımız kişiye özel ve dijital altyapıya sahip, kişiselleştirilmiş BursaKart’lardır. Bu sistem aynı zamanda yapay zekâ destekli bir altyapıya da sahiptir. Hangi hakların ne zaman, nerede ve ne sıklıkla kullanıldığını analiz ederek ulaşımı daha verimli planlayabileceğiz. Bu sayede ulaşım hizmetlerini çok daha güçlü bir altyapıyla yönetmiş olacağız. Ayrıca, mevcut sistemde bir kart kaybolduğunda hem bilgiler hem de içindeki bakiye kaybediliyordu. Ancak yeni sistem sayesinde bu sorunlar ortadan kalkıyor. Kartlar kişiye özel ve dijital olduğu için, tüm bilgiler güvenli bir şekilde korunacak. Sonuç olarak, hem daha adil, hem sürdürülebilir, hem de vatandaşın cebini koruyan bir sisteme geçiyoruz. Şu anda yaklaşık 2 milyon kart kullanıcımız bulunuyor ve bu kullanıcıların 100 bini abonman sahibi. Bu 100 bin abonenin 75 bini öğrenci, geri kalan 25 bini ise tam tarifeden faydalanan yolcularımızdan oluşuyor. Özellikle öğrencilerimiz için Türkiye’nin en avantajlı ulaşım tarifesini sunan belediyelerden biriyiz. Geçen yıl alınan kararla, öğrenci tarifemiz hâlâ yüzde 20 seviyesinde devam ediyor. Yaptığımız araştırmalar, öğrencilerin bir ayda ortalama 60-70 kez ulaşımı kullandığını gösteriyor. Yani aslında öğrenciler abonman kartı almasa dahi, normal kartla da ulaşımı çok uygun fiyata gerçekleştirmiş oluyorlar. Benzer şekilde tam tarifeli kullanıcılar için de ortalama kullanım sıklıkları dikkate alındığında, yeni sisteme geçişimizin ne kadar isabetli ve haklı olduğunu ortaya koyan verilerle karşılaştık. İçselleştirilmiş ulaşım kartı sistemine geçmemizin temelinde de bu veriler yatmaktadır. Bugün, hep birlikte yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Devreye alacağımız kişiselleştirilmiş abonman sistemi sayesinde herkes, kullanım alışkanlıklarına göre avantajlardan faydalanabilecek. Bu kapsamda örnek vermek gerekirse; kişiselleştirilmiş tam BursaKart abonman ücreti, aylık 2.900 TL tutarında ulaşım hakkı sunacak şekilde planlandı. Öğrenci abonman kartları ise 790 TL karşılığında sunulacak. Bu rakamlar, kartların sunduğu haklara kıyasla oldukça avantajlıdır. Ayrıca uzun hatlara ilişkin çalışmalarımız da devam etmektedir. Ücretsiz raylı sistem geçiş hakları ve çeşitli indirim avantajları içeren bu yeni sistemin detaylarını çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, biz bu kenti yönetirken her adımda adaleti ve hakkaniyeti gözetiyoruz. Kurumlarımızın sürdürülebilirliği bizim için temel ilkelerden biridir. Çünkü biliyoruz ki kalıcı çözümler ancak adaletli bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Şunu da bilmenizi isterim: Kent içi ulaşımda her iki yolcumuzdan birini ücretsiz taşıyoruz. Tekrar ediyorum: Şu anda, otobüslerdeki tam tarifeyi esas alırsak, ortalama 35 TL’lik bir maliyete rağmen bu hizmeti sunuyoruz.” dedi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ