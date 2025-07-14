Türkiye’nin 3 Kasım 2002’den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede çok boyutlu bir strateji izlediğinin altını çizen Başkan Gürkan, “Demokrasi ve insan hakları alanında yapılan sessiz devrim niteliğindeki reformlar, savunma sanayimizin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar ve başarılı sınır ötesi operasyonlarla güvenliğimizin sağlanması gibi tarihi adımlar atarken, FETÖ’yü devletimizin tüm kurumlarından temizleyerek ihaneti şebekesini çökerttik. Bugün ise Türkiyemizin 41 yıllık terör belasından kurtuluş sürecine girdiği yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Artık Türkiye Yüzyılı’nın kapıları milletimiz için ardına kadar açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Güçlü Türkiye'nin İnşasında Yeni Bir Döneme Giriyoruz

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ‎ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, milletimiz için yapıyoruz. Terörsüz Türkiye Projemiz asla bir pazarlık değil, milletimizin huzuru için yürütülen tarihi bir iradedir” şeklinde konuşan Başkan Gürkan, “Türkiye acılarla dolu bir sayfayı kapatmak üzere. Birlikte yaşamanın, kardeşliğin ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir döneme giriyoruz. Bu tarihi sürecin taşıdığı sorumluluğun farkındayız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin hayrına olan her adımda en önde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Şehitlerimizin aziz hatırasının incitilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten Davut Gürkan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin başını asla öne eğdirmeyeceklerinin altını çizerken, ‎bu sözlerin tüm AK Parti teşkilatları için hem bir rota hem de bir sorumluluk belgesi olduğunu da söyledi.

“Farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzü güçlendirmek, demokrasi anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Akan kanı durdurmak, annelerin gözyaşını dindirmek, acıları hafifletmek ve kardeşliği güçlendirmek için her adımı titizlikle takip ediyoruz” şeklinde konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, “Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan bu duruşu sonuna kadar savunacağız. Bu topraklarda inşallah hep kardeşlik kazanacak, hep milletimiz kazanacak” dedi.

‎15 Temmuz Ruhu İle Yine Milletimizle Omuz Omuza Olacağız

‎Başkan Gürkan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü de hatırlatarak, “15 Temmuz’da nasıl ki meydanlarda bir olduk, birlik olduk; şimdi de aynı ruhla, kardeşliğin teminatı ve takipçileri olarak vatandaşımızla yine bir arada olacağız. Bu hafta boyunca il ve ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaretler ve buluşmalar gerçekleştirecek, Şanlı Türk Bayrağımızı hemşerilerimize takdim ederek bu yeni dönemin birlik ruhunu hep birlikte yaşatacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin aleyhine olan her türlü girişimin karşısında dimdik durmaya devam edeceklerini de vurgulayan Gürkan, “Türkiye Cumhuriyeti, 86 milyon vatandaşımızın ortak yuvasıdır. Biz Birlikte Türkiye’yiz. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraberiz. Ülkemiz için canlarını ortaya koyan şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimizin fedakârlığına her zaman sahip çıkacağız. Vatanımız ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacaktır” dedi.