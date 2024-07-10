Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aylık genel değerlendirme toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

“Yıllardır söylerim; Bursa’da doğan ya da doyan herkesin Bursaspor’a sahip çıkması lazım. Çünkü Bursaspor, Bursa’nın marka değeridir. Marka değerine sahip çıkmalıydık. Bu marka değerine biz sahip çıkmalıydık, sahip çıkmak zorundayız. Yönetim Kurulu’nu ben kutluyorum. Şu anda yapılan güzel işler var. Bursa’nın bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bursa’nın başarısı Bursaspor’un başarını tetikleyecektir. Önümüzdeki dönemde bu ligde olmamıza rağmen en az 15-20 bin seyirciye oynayacağız. Bursalı’nın istediği Bursaspor’un süper lige çıkmasıdır”

Başkan Bozbey, Türkiye ve İtalya’nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'de Bursa’nın ev sahibi şehirlerden biri olup olmayacağına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bu önemli bir konu. Kentimizin tanıtımı açısından hem de turizm potansiyeli açısından son derece önemli. Arzumuz isteğimiz, ayaklardan bir tanesi Bursa olsun. Şu an itibariyle stadyum buna cevap vermiyor. Stadyum maalesef UEFA standartlarında değil. Yani yapılması gerekenler var. Hala eksikler var. Tamamlanmamış bölümler var. Öncelikle stadın bir an önce tamamlanması lazım. Onunla birlikte hem milletvekilleri hem bu konuyla ilgili oluşum sağlanabilir. Birliktelik sağlanabilir. Bursa’ya alınabilir diye düşünüyorum. Bursa’ya alınması gerekir. Bursa için öncülük yaparız.”